Тоні Радакін

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24019 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149552 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135168 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131770 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132451 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195200 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77326 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164442 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 9772 перегляди

Начальник Штабу оборони Британії про план щодо контингенту: це дуже широке поняття

Франція та Британія готують план щодо залучення різних компонентів для України після війни. Він передбачає відновлення ЗСУ, безпечне небо, море та кордон для розвитку країни.

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"Узгодили спільне бачення": Сирський зустрівся з військовим керівництвом Британії та Франції

Головнокомандувач ЗСУ провів переговори з військовими Великої Британії та Франції щодо гарантування безпеки України. Обговорили кроки для сталого миру в Україні та Європі.

Війна • 5 квітня, 19:35 • 8059 перегляди

Вже є перші деталі розміщення безпекового контингенту - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про прогрес у розміщенні миротворців в Україні. Узгоджені перші деталі розміщення безпекового контингенту партнерів.

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Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.

Політика • 29 березня, 16:22 • 45063 перегляди

Близько 15 країн "зацікавлені" в участі у справі надання гарантій безпеки Україні - французький міністр

Близько 15 країн зацікавлені у наданні гарантій безпеки Україні. Міністри оборони обговорили варіанти нової архітектури безпеки для України без участі США.

Війна • 13 березня, 08:56 • 16447 перегляди

Британія консультує Україну перед переговорами зі США у Саудівській Аравії - Times

Радник британського прем'єра відвідав Київ для підготовки української делегації до переговорів зі США. Британія намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною.

Війна • 10 березня, 08:29 • 100920 перегляди

рф за останні декілька днів активізувала наступальні дії одночасно в декількох районах - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про активізацію наступальних дій РФ одразу в кількох районах. Британія пообіцяла значно збільшити підтримку України у 2025 році.

Війна • 19 грудня, 07:40 • 16379 перегляди

"Справи не дуже добрі": голова МЗС Латвії про війну росії з НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що росія зараз не здатна атакувати НАТО через значні втрати в Україні. Щоденні втрати росії сягають 2000 військових, що суттєво впливає на її економіку.

Новини Світу • 10 грудня, 22:31 • 17441 перегляди

Британія продовжить військову підтримку України: що обговорили Сирський і Радакін

Головнокомандувач ЗСУ Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Британії Радакіним. Британія підтвердила подальшу матеріально-технічну допомогу та підготовку українських військових.

Війна • 22 листопада, 16:46 • 21644 перегляди

Були позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї - Зеленський

Президент Зеленський повідомив про позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї. Він обговорив це питання з лідерами США, Британії, Німеччини, Франції та Італії, але зазначив, що хотів би більшої рішучості від США.

Війна • 17 жовтня, 12:28 • 14760 перегляди

Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною об’єктів ворога в стратегічній глибині

Головком ЗСУ Сирський обговорив з британським колегою можливості ураження військових об'єктів ворога в глибині. Британія опрацьовує пропозиції в рамках Плану перемоги України.

Війна • 16 жовтня, 05:39 • 16106 перегляди

Щоб відновитися після втрат у війни в Україні росії знадобиться 5 років - командувач Збройними силами Великої Британії

Командувач ЗС Британії заявив, що росії знадобиться 5 років для відновлення армії після втрат в Україні. За його словами, поки росія слабшає, НАТО стає сильнішим, маючи 3,2 млн військових проти 1,2 млн у росії.

Війна • 23 липня, 13:02 • 21855 перегляди