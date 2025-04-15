Тоні Радакін

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Франція та Британія готують план щодо залучення різних компонентів для України після війни. Він передбачає відновлення ЗСУ, безпечне небо, море та кордон для розвитку країни.
Головнокомандувач ЗСУ провів переговори з військовими Великої Британії та Франції щодо гарантування безпеки України. Обговорили кроки для сталого миру в Україні та Європі.
Володимир Зеленський повідомив про прогрес у розміщенні миротворців в Україні. Узгоджені перші деталі розміщення безпекового контингенту партнерів.
Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.
Близько 15 країн зацікавлені у наданні гарантій безпеки Україні. Міністри оборони обговорили варіанти нової архітектури безпеки для України без участі США.
Радник британського прем'єра відвідав Київ для підготовки української делегації до переговорів зі США. Британія намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про активізацію наступальних дій РФ одразу в кількох районах. Британія пообіцяла значно збільшити підтримку України у 2025 році.
Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що росія зараз не здатна атакувати НАТО через значні втрати в Україні. Щоденні втрати росії сягають 2000 військових, що суттєво впливає на її економіку.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Британії Радакіним. Британія підтвердила подальшу матеріально-технічну допомогу та підготовку українських військових.
Президент Зеленський повідомив про позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї. Він обговорив це питання з лідерами США, Британії, Німеччини, Франції та Італії, але зазначив, що хотів би більшої рішучості від США.
Головком ЗСУ Сирський обговорив з британським колегою можливості ураження військових об'єктів ворога в глибині. Британія опрацьовує пропозиції в рамках Плану перемоги України.
Командувач ЗС Британії заявив, що росії знадобиться 5 років для відновлення армії після втрат в Україні. За його словами, поки росія слабшає, НАТО стає сильнішим, маючи 3,2 млн військових проти 1,2 млн у росії.