Тоні Радакін

Щоб відновитися після втрат у війни в Україні росії знадобиться 5 років - командувач Збройними силами Великої Британії

Командувач ЗС Британії заявив, що росії знадобиться 5 років для відновлення армії після втрат в Україні. За його словами, поки росія слабшає, НАТО стає сильнішим, маючи 3,2 млн військових проти 1,2 млн у росії.