Європі буде важко зібрати хоча б 25 тисяч військових для "сил стримування" в Україні - The Times

У Європи виникнуть труднощі з формуванням 25-тисячного контингенту військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні, це зумовлено тим, що її армії недоукомплектовані і недофінансовані, повідомляє The Times, пише УНН.

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Повідомляється, що голова штабу оборони Великої Британії сер Тоні Радакін запитав своїх колег на континенті, чи можуть вони зібрати 64-тисячний контингент для відправки в країну в разі укладення мирної угоди.

Міністри оборони з усієї Європи відповіли, що у них немає "жодних шансів" досягти такої кількості, і що навіть 25 000 військовослужбовців були б "поштовхом для спільних зусиль", повідомило джерело, знайоме з перебігом дискусій у Брюсселі.

Близькі союзники чітко висловили свої сумніви британському міністру оборони Джону Гілі, і зазначили, що сили такого розміру потребуватимуть 256 тисяч військовослужбовців на місцях протягом двох років, з урахуванням ротації.

Міністр оборони Литви ‍Довіле Шакаліне заявила своїм колегам: "росія має 800 000 військовослужбовців. Дозвольте мені сказати вам, що якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабко - це і є слабкість".

За повідомленнями, Естонія і Фінляндія були стурбовані тим, що будь-яке розгортання "розмиє" їхню власну оборону кордонів, а Польща, Іспанія та Італія чітко дали зрозуміти, що вони не нададуть жодного солдата.

Доповнення

Раніше The Telegraph писав, що британські миротворці, направлені в Україну, можуть бути притягнуті до відповідальності за законодавством про права людини.



Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph