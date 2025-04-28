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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
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Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph

Київ • УНН

 • 5636 перегляди

Британські миротворці в Україні можуть зіткнутися з судовими позовами щодо прав людини. Опозиція закликала розглянути відмову від ЄКПЛ, але міністр оборони запевнив у дотриманні норм.

Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph

Британські миротворці, направлені в Україну, можуть бути притягнуті до відповідальності за законодавством про права людини. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що опозиційний міністр оборони Великої Британії Джеймс Картлідж повідомив главу оборонного відомства Королівства Джона Гілі, що для ймовірного направлення контингенту в Україну потрібно розглянути питання відступу від Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). За його словами, росіяни можуть провокувати зіткнення, а потім домагатися розгляду справ про права людини в лондонських судах.

Гілі відкинув ці заклики, ... незважаючи на побоювання, що британські солдати можуть стати мішенями російського "закону". Він також підтвердив, ... що британський контингент не буде бойовою силою, а радше забезпечуватиме навчання українців

- пише видання.

Вказується, що, на думку британського міністра оборони, дотримання конвенції "не завадить нам досягти наших цілей".

Коли Сполучене Королівство здійснює військові дії, воно повністю дотримується британського та міжнародного права. Ми приділимо належну увагу положенням ЄКПЛ під час розробки деталей "коаліції охочих"

- запевнив Гілі.

Видання зазначає, що, як очікується, британські війська будуть розміщені на заході України, далеко від кордонів, і здебільшого проводитимуть навчання. Вони також перебуватимуть під захистом повітряного простору і територіальних вод України.

Нагадаємо

Днями британський міністр охорони навколишнього середовища Стів Рід відкинув припущення, що Велика Британія збирається відмовитися від планів відправлення військ до України у складі миротворчих сил. За його словами,  "всі варіанти залишаються на столі".

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" - The Telegraph26.04.25, 06:26 • 28146 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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