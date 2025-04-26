США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" - The Telegraph

Сполучені Штати Америки в приватних переговорах дали зрозуміти, що готові надати підтримку "коаліції охочих". Йдеться про розвіддані та матеріально-технічну підтримку європейським союзникам у межах ініціативи "коаліції охочих", яка має забезпечити виконання можливої мирної угоди між Україною та росією. Про це інформує видання The Telegraph із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що американські представники неофіційно пообіцяли розвідувальну та логістичну допомогу для європейських та британських сил, які можуть бути залучені до забезпечення виконання умов потенційної мирної угоди з росією.

Американська влада відчинила двері для надання розвідувальної та матеріально-технічної підтримки британським та європейським солдатам для підтримки мирної угоди щодо України з суші, повітря та моря - йдеться у дописі видання.

Як пише видання, у Лондоні такі сигнали сприймають як прорив після кількох місяців перемовин з оточенням Дональда Трампа

Серед форм підтримки, що розглядаються - обмін розвідданими, забезпечення логістики та постачання, що має критичне значення для дій західних військ. Джерела також зазначають, що переговори залишаються конфіденційними, а позиція США залежатиме від подальших домовленостей щодо мирного врегулювання.

Понад 30 країн висловили свою підтримку, хоча лише деякі з них привселюдно запропонували розмістити війська на території України - повідомляє The Telegraph.

У четвер в інтерв'ю The Telegraph прем'єр-міністр натякнув на негласний прогрес, відповідаючи на запитання, чи надав Трамп гарантії безпеки.

За інформацією видання, очікується, що після будь-якої мирної угоди лінію фронту з росією займатимуть українські солдати, а не західні війська.

Утримання західних військ далеко від спірного кордону обмежить можливість втягування НАТО в конфлікт.

Нагадаємо

Речник британського прем'єра заявив про коаліцію охочих допомогти Україні. Всі варіанти підтримки, включно з миротворцями, залишаються на розгляді для досягнення міцного миру.

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі