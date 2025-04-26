США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" - The Telegraph

$41.690.02
47.420.13
ukenru
День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив
04:00 • 1472 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 11699 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 21850 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

25 квітня, 16:43 • 20072 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 32732 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 43562 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 52192 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 37923 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 40006 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 83560 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
3м/с
87%
748 мм
Популярнi новини

Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі

25 квітня, 18:30 • 7030 перегляди

росія завжди прагнула знищити лідерство та економіку США - Зеленський

25 квітня, 18:38 • 5360 перегляди

Україна запропонувала угоду на закупівлю систем Patriot для захисту від атак

25 квітня, 19:04 • 6640 перегляди

Трамп допустив зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска у Ватикані

25 квітня, 20:19 • 6170 перегляди

В ЄС стартував масштабний проєкт з модернізації танків: залучено 26 учасників із 14 країн

25 квітня, 22:19 • 3840 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

04:00 • 1456 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 52184 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 83555 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 135942 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 299902 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 14118 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 51705 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 43544 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 50367 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 81255 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" - The Telegraph

Київ • УНН

 • 3082 перегляди

США неофіційно пообіцяли розвідувальну та логістичну допомогу європейським і британським силам для підтримки потенційної мирної угоди між Україною та Росією. Переговори залишаються конфіденційними.

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" - The Telegraph

Сполучені Штати Америки в приватних переговорах дали зрозуміти, що готові надати підтримку "коаліції охочих". Йдеться про розвіддані та матеріально-технічну підтримку європейським союзникам у межах ініціативи "коаліції охочих", яка має забезпечити виконання можливої мирної угоди між Україною та росією. Про це інформує видання The Telegraph із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що американські представники неофіційно пообіцяли розвідувальну та логістичну допомогу для європейських та британських сил, які можуть бути залучені до забезпечення виконання умов потенційної мирної угоди з росією. 

Американська влада відчинила двері для надання розвідувальної та матеріально-технічної підтримки британським та європейським солдатам для підтримки мирної угоди щодо України з суші, повітря та моря

- йдеться у дописі видання.

Як пише видання, у Лондоні такі сигнали сприймають як прорив після кількох місяців перемовин з оточенням Дональда Трампа

Серед форм підтримки, що розглядаються - обмін розвідданими, забезпечення логістики та постачання, що має критичне значення для дій західних військ. Джерела також зазначають, що переговори залишаються конфіденційними, а позиція США залежатиме від подальших домовленостей щодо мирного врегулювання.

Понад 30 країн висловили свою підтримку, хоча лише деякі з них привселюдно запропонували розмістити війська на території України

- повідомляє The Telegraph.

У четвер в інтерв'ю The Telegraph прем'єр-міністр натякнув на негласний прогрес, відповідаючи на запитання, чи надав Трамп гарантії безпеки.

За інформацією видання, очікується, що після будь-якої мирної угоди лінію фронту з росією займатимуть українські солдати, а не західні війська.

Утримання західних військ далеко від спірного кордону обмежить можливість втягування НАТО в конфлікт.

Нагадаємо

Речник британського прем'єра заявив про коаліцію охочих допомогти Україні. Всі варіанти підтримки, включно з миротворцями, залишаються на розгляді для досягнення міцного миру.

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі23.04.25, 17:00 • 187855 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
The Daily Telegraph
NATO
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,751.30
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.55