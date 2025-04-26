США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

$41.690.02
47.420.13
ukenru
В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
25 апреля, 19:37 • 10422 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 20847 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

25 апреля, 16:43 • 19292 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 32060 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 43234 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 51633 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 37812 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39967 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 83140 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 58411 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
3м/с
87%
748 мм
Популярные новости

Слушала русскую музыку в День траура: в Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину

25 апреля, 18:01 • 10409 просмотра

Гроб Папы Франциска будет запечатан в ходе закрытой церемонии: детали

25 апреля, 18:30 • 6006 просмотра

россия всегда стремилась уничтожить лидерство и экономику США - Зеленский

25 апреля, 18:38 • 4226 просмотра

Украина предложила соглашение на закупку систем Patriot для защиты от атак

25 апреля, 19:04 • 5554 просмотра

Трамп допустил встречу с Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане

25 апреля, 20:19 • 5130 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 51633 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 83140 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 135617 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 299648 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 189012 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 13926 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 51520 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 43380 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 50220 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 81111 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

США неофициально пообещали разведывательную и логистическую помощь европейским и британским силам для поддержки потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. Переговоры остаются конфиденциальными.

США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

Соединенные Штаты Америки в частных переговорах дали понять, что готовы оказать поддержку "коалиции желающих". Речь идет о разведданных и материально-технической поддержке европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих", которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и россией. Об этом информирует издание The Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американские представители неофициально пообещали разведывательную и логистическую помощь для европейских и британских сил, которые могут быть привлечены к обеспечению выполнения условий потенциального мирного соглашения с россией. 

Американские власти открыли дверь для предоставления разведывательной и материально-технической поддержки британским и европейским солдатам для поддержки мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря.

- говорится в заметке издания.

Как пишет издание, в Лондоне такие сигналы воспринимают как прорыв после нескольких месяцев переговоров с окружением Дональда Трампа

Среди рассматриваемых форм поддержки - обмен разведданными, обеспечение логистики и снабжения, что имеет критическое значение для действий западных войск. Источники также отмечают, что переговоры остаются конфиденциальными, а позиция США будет зависеть от дальнейших договоренностей по мирному урегулированию.

Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь некоторые из них публично предложили разместить войска на территории Украины

- сообщает The Telegraph.

В четверг в интервью The Telegraph премьер-министр намекнул на негласный прогресс, отвечая на вопрос, предоставил ли Трамп гарантии безопасности.

По информации издания, ожидается, что после любого мирного соглашения линию фронта с россией будут занимать украинские солдаты, а не западные войска.

Удержание западных войск подальше от спорной границы ограничит возможность втягивания НАТО в конфликт.

Напомним

Представитель британского премьера заявил о коалиции желающих помочь Украине. Все варианты поддержки, включая миротворцев, остаются на рассмотрении для достижения прочного мира.

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали23.04.25, 17:00 • 187845 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
NATO
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Лондон
Brent
$66.98
Bitcoin
$95,014.80
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,807.95