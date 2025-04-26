США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph
Киев • УНН
США неофициально пообещали разведывательную и логистическую помощь европейским и британским силам для поддержки потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. Переговоры остаются конфиденциальными.
Соединенные Штаты Америки в частных переговорах дали понять, что готовы оказать поддержку "коалиции желающих". Речь идет о разведданных и материально-технической поддержке европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих", которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и россией. Об этом информирует издание The Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что американские представители неофициально пообещали разведывательную и логистическую помощь для европейских и британских сил, которые могут быть привлечены к обеспечению выполнения условий потенциального мирного соглашения с россией.
Американские власти открыли дверь для предоставления разведывательной и материально-технической поддержки британским и европейским солдатам для поддержки мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря.
Как пишет издание, в Лондоне такие сигналы воспринимают как прорыв после нескольких месяцев переговоров с окружением Дональда Трампа
Среди рассматриваемых форм поддержки - обмен разведданными, обеспечение логистики и снабжения, что имеет критическое значение для действий западных войск. Источники также отмечают, что переговоры остаются конфиденциальными, а позиция США будет зависеть от дальнейших договоренностей по мирному урегулированию.
Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь некоторые из них публично предложили разместить войска на территории Украины
В четверг в интервью The Telegraph премьер-министр намекнул на негласный прогресс, отвечая на вопрос, предоставил ли Трамп гарантии безопасности.
По информации издания, ожидается, что после любого мирного соглашения линию фронта с россией будут занимать украинские солдаты, а не западные войска.
Удержание западных войск подальше от спорной границы ограничит возможность втягивания НАТО в конфликт.
Напомним
Представитель британского премьера заявил о коалиции желающих помочь Украине. Все варианты поддержки, включая миротворцев, остаются на рассмотрении для достижения прочного мира.
В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали23.04.25, 17:00 • 187845 просмотров