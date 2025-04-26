США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

Соединенные Штаты Америки в частных переговорах дали понять, что готовы оказать поддержку "коалиции желающих". Речь идет о разведданных и материально-технической поддержке европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих", которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и россией. Об этом информирует издание The Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американские представители неофициально пообещали разведывательную и логистическую помощь для европейских и британских сил, которые могут быть привлечены к обеспечению выполнения условий потенциального мирного соглашения с россией.

Американские власти открыли дверь для предоставления разведывательной и материально-технической поддержки британским и европейским солдатам для поддержки мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря. - говорится в заметке издания.

Как пишет издание, в Лондоне такие сигналы воспринимают как прорыв после нескольких месяцев переговоров с окружением Дональда Трампа

Среди рассматриваемых форм поддержки - обмен разведданными, обеспечение логистики и снабжения, что имеет критическое значение для действий западных войск. Источники также отмечают, что переговоры остаются конфиденциальными, а позиция США будет зависеть от дальнейших договоренностей по мирному урегулированию.

Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь некоторые из них публично предложили разместить войска на территории Украины - сообщает The Telegraph.

В четверг в интервью The Telegraph премьер-министр намекнул на негласный прогресс, отвечая на вопрос, предоставил ли Трамп гарантии безопасности.

По информации издания, ожидается, что после любого мирного соглашения линию фронта с россией будут занимать украинские солдаты, а не западные войска.

Удержание западных войск подальше от спорной границы ограничит возможность втягивания НАТО в конфликт.

Напомним

Представитель британского премьера заявил о коалиции желающих помочь Украине. Все варианты поддержки, включая миротворцев, остаются на рассмотрении для достижения прочного мира.

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали