Усі варіанти "на столі": речник Стармера про "коаліцію охочих" та відправлення військ в Україну

Речник офісу прем'єр-міністра Великої Британії заявив, що "передова коаліція охочих розвивається швидкими темпами" і "всі варіанти залишаються на столі" щодо підтримки України у просуванні укладення угоди про справедливий мир. Про це повідомляє Yahoo News, пише УНН.

Деталі

Таку заяву речник Стармера зробив, коментуючи статтю у виданні The Times, де повідомлялося, що Велика Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити війська в Україну, оскільки ризики вважаються надто високими. На Даунінг стріт заперечили спростували цю інформацію.

Одним зі способів підтримки країни речник Стармера також назвав програму підготовки українських військових "Операція "Інтерфлекс".

Як сказав прем’єр-міністр останніми днями, ми тісно співпрацюємо зі США. Ми всі зосереджені на припиненні кровопролиття та забезпеченні міцного миру для України – додав він.

Доповнення

Раніше в п’ятницю, 25 квітня, міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії Стів Рід заявив, що "сильний альянс країн" необхідний, щоб "переконатись, що будь-яка мирна угода буде триматися".

Україна визначатиме умови миру з рф, включно з питанням Криму – Стармер

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що переговори щодо припинення війни знаходяться на "напруженій стадії", і вкотре закликав росію "сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню".

Між європейськими країнами тривають переговори щодо того, яку підтримку "коаліція охочих" може надати Україні. У лютому Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити війська на місці.

Нагадаємо

Британський міністр Стів Рід відкинув припущення, що Велика Британія збирається відмовитися від планів відправлення британських військ до України у складі миротворчих сил.