Все варианты "на столе": спикер Стармера о "коалиции желающих" и отправке войск в Украину

Представитель офиса премьер-министра Великобритании заявил, что "передовая коалиция желающих развивается быстрыми темпами" и "все варианты остаются на столе" по поддержке Украины в продвижении заключения соглашения о справедливом мире. Об этом сообщает Yahoo News, пишет УНН.

Детали

Такое заявление представитель Стармера сделал, комментируя статью в издании The Times, где сообщалось, что Великобритания, вероятно, откажется от планов отправить войска в Украину, поскольку риски считаются слишком высокими. На Даунинг стрит опровергли эту информацию.

Одним из способов поддержки страны представитель Стармера также назвал программу подготовки украинских военных "Операция "Интерфлекс".

Как сказал премьер-министр в последние дни, мы тесно сотрудничаем с США. Мы все сосредоточены на прекращении кровопролития и обеспечении прочного мира для Украины – добавил он.

Дополнение

Ранее в пятницу, 25 апреля, министр охраны окружающей среды Великобритании Стив Рид заявил, что "сильный альянс стран" необходим, чтобы "убедиться, что любое мирное соглашение будет держаться".

Украина будет определять условия мира с рф, включая вопрос Крыма – Стармер

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что переговоры о прекращении войны находятся на "напряженной стадии", и в очередной раз призвал россию "сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня".

Между европейскими странами продолжаются переговоры о том, какую поддержку "коалиция желающих" может предоставить Украине. В феврале Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить войска на месте.

Напомним

Британский министр Стив Рид отверг предположение, что Великобритания собирается отказаться от планов отправки британских войск в Украину в составе миротворческих сил.