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Украина будет определять условия мира с рф, включая вопрос Крыма – Стармер

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Британия настаивает, что Украина имеет право голоса относительно условий мирного соглашения с россией, включая вопрос Крыма. США предлагают признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности.

Украина будет определять условия мира с рф, включая вопрос Крыма – Стармер

Британский премьер убежден, что Москве следует принимать решение о "безоговорочном прекращении огня", а Украина имеет право голоса относительно ключевых деталей возможного соглашения по урегулированию российской агрессии, включая решение по Крыму.

Передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не поддерживает "какой-либо вид" урегулирования российско-украинской войны, в котором оккупированный Россией Крым может быть признан российским. Украине должно быть позволено определять условия любого мирного соглашения, считает политик.

Об этом глава правительства Британии заявил на борту флагманского авианосца Королевского флота, интервью The Telegraph. Стармер также добавил: "Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безоговорочного прекращения огня.

Британский политик продолжает настаивать на важности гарантий безопасности США для "коалиции желающих", в рамках которой западные войска будут базироваться на Украине. За прошедшие сутки стало известно, что для Украины, вместо многотысячных боевых сил, Британия поддерживает миссию военных инструкторов.

Интенсивные переговоры по потенциальному соглашению урегулирования российско-украинской войны продолжаются, западные союзники лоббируют изменения в предварительные формулировки, фигурирующие в планах США.

Изданию The Telegraph сообщило о подробностях позиций Украины: по данным издания речь идет о 5 пунктах, на которых отмечает Киев. При этом сохраняются разногласия с планом США, который состоит из семи пунктов и появился на этой неделе.

В центре требований - настояние на том, чтобы Крым - украинская земля, аннексированная силами путина в 2014 году - не был официально признан российским.

Напомним

США предлагают Украине признать Крым российским и разрешить оккупацию части территорий в обмен на гарантии безопасности от европейских стран. Трамп стремится к быстрому прекращению огня и развитию отношений с россией.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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