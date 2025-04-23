Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

У середу, 23 квітня Сполучені Штати Америки представлять на зустрічі в британській столиці план з врегулювання в Україні, що складається з семи пунктів, який включатиме пропозицію визнати Крим російським, зняти з рф американські санкції і не міститиме чітких гарантій безпеки для Києва. Про це інформує видання The Daily Telegraph з посиланням на джерела, перелає УНН.

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Зазначається, що перший та другий пункти плану передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та росією.

Третій пункт стосується відмови України від членства в НАТО, хоча країна матиме право претендувати на вступ до Європейського Союзу.

Четвертий пункт стосується території, оскільки Америка пропонує де-юре визнати суверенітет росії над Кримом, регіоном України, який путін незаконно анексував у 2014 році.

Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів країни.

У сьомому пункті прописано можливість встановлення нових відносин між москвою та Вашингтоном, включаючи зняття всіх американських санкцій та початок співпраці двох країн у галузі енергетики.

Як пише The Daily Telegraph, Генерал Кіт Келлог, спецпредставник США, сподівається отримати згоду України на цей план у середу. Його колега Стів Віткофф потім вирушить до москви і представить план володимиру путіну.

Чиновники у Києві повідомили The Telegraph, що вони скептично ставляться до прогресу у мирній угоді - йдеться у дописі видання.

Крім того, за даними видання, путін також може не захотіти відмовитись навіть від обмеженої української території, яку пропонують Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо

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