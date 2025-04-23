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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

Київ • УНН

 • 128 перегляди

США представить план з семи пунктів щодо врегулювання в Україні, який передбачає визнання Криму російським, зняття санкцій та відмову від гарантій безпеки.

Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

У середу, 23 квітня Сполучені Штати Америки представлять на зустрічі в британській столиці план з врегулювання в Україні, що складається з семи пунктів, який включатиме пропозицію визнати Крим російським, зняти з рф американські санкції і не міститиме чітких гарантій безпеки для Києва. Про це інформує видання The Daily Telegraph з посиланням на джерела, перелає УНН.

Деталі

Зазначається, що перший та другий пункти плану передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та росією.

Третій пункт стосується відмови України від членства в НАТО, хоча країна матиме право претендувати на вступ до Європейського Союзу.

Четвертий пункт стосується території, оскільки Америка пропонує де-юре визнати суверенітет росії над Кримом, регіоном України, який путін незаконно анексував у 2014 році.

Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів країни.

У сьомому пункті прописано можливість встановлення нових відносин між москвою та Вашингтоном, включаючи зняття всіх американських санкцій та початок співпраці двох країн у галузі енергетики.

Як пише The Daily Telegraph, Генерал Кіт Келлог, спецпредставник США, сподівається отримати згоду України на цей план у середу. Його колега Стів Віткофф потім вирушить до москви і представить план володимиру путіну.

Чиновники у Києві повідомили The Telegraph, що вони скептично ставляться до прогресу у мирній угоді

- йдеться у дописі видання.

Крім того, за даними видання, путін також може не захотіти відмовитись навіть від обмеженої української території, яку пропонують Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в лондонських переговорах щодо російсько-української війни. США представить спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією в будь-якому форматі після припинення вогню.

пєсков заявив, що путін пропонує Україні двосторонні переговори щодо припинення ударів по цивільних об'єктах. Він додав, що диктатор нібито готовий до прямих переговорів.

Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції України. Зеленський наголосив, що Крим є територією України.

путін запропонував Трампу зупинити вторгнення в Україну по поточній лінії фронту. росія також відхилила деякі пропозиції США, включаючи військову присутність країн НАТО в Україні.

дмитро пєсков відреагував на статтю Financial Times про те, що путін запропонував зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту, назвавши це фейком. Він закликав слухати лише першоджерела.

Київ готується відповісти на план президента США Дональда Трампа щодо припинення "конфлікту" в Україні. 

У США є інструменти для тиску на росію, їх ще не використали – Кая Каллас22.04.25, 23:20 • 820 переглядiв

Віта Зеленецька

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