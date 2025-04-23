У США є інструменти для тиску на росію, їх ще не використали – Кая Каллас

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 14146 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

17:32 • 25616 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 61401 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 75496 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 96933 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 154385 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 119286 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 226195 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 118900 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85235 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1м/с
32%
751 мм
Популярнi новини

В Україні на 48 році життя помер нардеп Жук, який раніше представляв Партію регіонів

22 квітня, 12:07 • 13819 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 63050 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 39872 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 12575 перегляди

Резерв+ відтепер надсилатиме сповіщення, якщо військовозобовʼязаний перебуває в розшуку ТЦК - Міноборони

16:39 • 18046 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 39879 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 61401 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 63056 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 154385 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 124677 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 12187 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 12582 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 45179 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 36952 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 82616 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

У США є інструменти для тиску на росію, їх ще не використали – Кая Каллас

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що США ще мають важелі впливу на росію. Вона закликала Вашингтон зайняти більш жорстку позицію щодо москви.

У США є інструменти для тиску на росію, їх ще не використали – Кая Каллас

Сполучені Штати Америки ще мають інструменти для того, аби тиснути на росію. Вашингтон не вичерпав для цього свої можливості. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас, інформує УНН з посиланням на AFP.

Вони не дотрималися перемир’я. Це очевидно: росія грає в ігри, зволікає і насправді не хоче миру

- наголосила Каллас.

"Вони вважають, що час грає на їхню користь, тож не демонструють ані добрих намірів, ані доброї волі", - додала вона.

За словами верховної представниці ЄС, Київ і його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо москви, перш ніж відмовитися від мирних переговорів.

У них є інструменти для тиску на росію. Вони ще не використали їх

- зауважила вона

Минулого тижня президент Дональд Трамп пригрозив припинити спроби зупинити війну в Україні, якщо москва та Київ не продемонструють швидкого прогресу.

Згодом Трамп висловив сподівання на досягнення мирної угоди між росією та Україною "цього тижня" і пообіцяв "великі бізнес-можливості зі США" для обох сторін, якщо буде підписано припинення вогню.

У своєму інтерв'ю AFP Каллас висловила побоювання, що Трамп може відмовитися від війни в Україні, але при цьому, як і раніше, прагне до "домовленостей та ведення бізнесу в звичайному режимі" з москвою.

У підсумку верховна представниця ЄС додала, що для Сполучених Штатів було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим як російську територію в рамках будь-якої угоди.

"Тоді росія, очевидно, отримає те, чого хоче", - сказала вона.

Нагадаємо

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.  

У Франції вважають, що оголошене путіним "Великоднє перемир'я" було лише спробою сподобатися Трампу. росія використала його як маркетинговий хід.

РНБО заявила, що росія використала оголошене "пасхальне перемир'я" путіна для підтягування резервів та техніки, готуючись до майбутніх штурмів. На основних ділянках фронту бої не припинялися, інтенсивність вже повернулася до попереднього рівня.

путін готовий зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту – FT22.04.25, 20:45 • 2790 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Кая Каллас
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Крим
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.33
Bitcoin
$91,127.20
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,392.00
Ethereum
$1,694.47