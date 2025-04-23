У США є інструменти для тиску на росію, їх ще не використали – Кая Каллас

Сполучені Штати Америки ще мають інструменти для того, аби тиснути на росію. Вашингтон не вичерпав для цього свої можливості. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас, інформує УНН з посиланням на AFP.

Вони не дотрималися перемир’я. Це очевидно: росія грає в ігри, зволікає і насправді не хоче миру - наголосила Каллас.

"Вони вважають, що час грає на їхню користь, тож не демонструють ані добрих намірів, ані доброї волі", - додала вона.

За словами верховної представниці ЄС, Київ і його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо москви, перш ніж відмовитися від мирних переговорів.

У них є інструменти для тиску на росію. Вони ще не використали їх - зауважила вона

Минулого тижня президент Дональд Трамп пригрозив припинити спроби зупинити війну в Україні, якщо москва та Київ не продемонструють швидкого прогресу.

Згодом Трамп висловив сподівання на досягнення мирної угоди між росією та Україною "цього тижня" і пообіцяв "великі бізнес-можливості зі США" для обох сторін, якщо буде підписано припинення вогню.

У своєму інтерв'ю AFP Каллас висловила побоювання, що Трамп може відмовитися від війни в Україні, але при цьому, як і раніше, прагне до "домовленостей та ведення бізнесу в звичайному режимі" з москвою.

У підсумку верховна представниця ЄС додала, що для Сполучених Штатів було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим як російську територію в рамках будь-якої угоди.

"Тоді росія, очевидно, отримає те, чого хоче", - сказала вона.

Нагадаємо

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

У Франції вважають, що оголошене путіним "Великоднє перемир'я" було лише спробою сподобатися Трампу. росія використала його як маркетинговий хід.

РНБО заявила, що росія використала оголошене "пасхальне перемир'я" путіна для підтягування резервів та техніки, готуючись до майбутніх штурмів. На основних ділянках фронту бої не припинялися, інтенсивність вже повернулася до попереднього рівня.

путін готовий зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту – FT