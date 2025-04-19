путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".
російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі, повідомляє сайт кремля, передає УНН.
Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18-ї години до нульової години з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити всі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. При цьому наші війська мають бути готовими до відбиття можливих порушень перемир'я і провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій
Також він додав, що рішення про пасхальне перемир’я нібито покаже, наскільки щирим є готовність української сторони брати участь у мирних перемовинах, спрямованих на "усунення першопричин війни".
Нагадаємо
Станом на цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59. Ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.