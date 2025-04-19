Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба рф валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья, сообщает сайт кремля, передает УНН.
Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до ноля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий
Также он добавил, что решение о пасхальном перемирии якобы покажет, насколько искренней является готовность украинской стороны участвовать в мирных переговорах, направленных на "устранение первопричин войны".
Напомним
По состоянию на это время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 59. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.