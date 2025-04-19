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59 бойових зіткнень на фронті: де зосереджений удар ворога

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Станом на цей час загалом відбулося 59 бойових зіткнень. Ворог найактивніше атакує на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

59 бойових зіткнень на фронті: де зосереджений удар ворога

Станом на цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59. Ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили п’ять атак поблизу Загризового, Кіндрашівки та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбника здійснила шість атак на позиції українських воїнів поблизу Новомихайлівки та в напрямку населених пунктів Греківка, Глущенкове й Ольгівка. Три бої тривають.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Торецька, Дачного та в бік Диліївки. Сили оборони відбили всі дев’ять штурмів противника.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 13 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника — сім атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім штурмів ворога. Противник намагався просунутись у районах Костянтинополя, Привільного та Новосілок.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

На Сіверському, Краматорському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій сьогодні не проводив.

Триває операція в Курській області. Українські воїни сьогодні відбили десять атак ворога, ще два бої тривають. Авіація загарбників на цьому напрямку завдала десяти ударів, скинувши 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, противник здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати росії на фронті в Україні сягнули 940 тисяч військових 19.04.25, 08:18 • 5040 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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