59 боевых столкновений на фронте: где сосредоточен удар врага
Киев • УНН
По состоянию на это время в общей сложности произошло 59 боевых столкновений. Враг наиболее активно атакует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.
По состоянию на это время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 59. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять атак вблизи Загрызового, Кондрашовки и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика совершила шесть атак на позиции украинских воинов вблизи Новомихайловки и в направлении населенных пунктов Грековка, Глущенково и Ольговка. Три боя продолжаются.
На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Торецка, Дачного и в сторону Дылеевки. Силы обороны отбили все девять штурмов противника.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 13 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецькое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Звирово, Успеновка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника — семь атак уже отбито, еще шесть боев продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь штурмов врага. Противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Привольного и Новоселок.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Зализничное и Новодаровка.
На Ореховском направлении оккупанты совершили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка.
На Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий сегодня не проводил.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины сегодня отбили десять атак врага, еще два боя продолжаются. Авиация захватчиков на этом направлении нанесла десять ударов, сбросив 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, противник совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Потери россии на фронте в Украине достигли 940 тысяч военных 19.04.25, 08:18 • 4990 просмотров