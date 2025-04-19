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Потери россии на фронте в Украине достигли 940 тысяч военных

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1180 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения армия рф потеряла 940 150 военных, информирует Генштаб ВСУ.

Потери россии на фронте в Украине достигли 940 тысяч военных

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали еще 1180 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения армия рф потеряла более 940 тысяч военных. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 940150 (+1180) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10676 (+14)
      • боевых бронированных машин ‒ 22266 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 26600 (+70)
          • РСЗО ‒ 1368 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1139 (+3)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33176 (+111)
                    • крылатые ракеты ‒ 3148 (+3)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45162 (+208)
                            • специальная техника ‒ 3858 (0)

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
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