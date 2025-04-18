Украина представила новейшие морские дроны и лазерное оружие "Трезуб"

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины впервые представили новейшие образцы вооружения: морские дроны и лазерное оружие "Тризуб". Презентация состоялась в рамках интервью командующего Силами беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского.

Лазерное оружие "Тризуб": прорыв в противодействии дронам

Лазерная система "Тризуб" разработана украинскими специалистами всего за несколько месяцев. По словам Вадима Сухаревского, она уже проходит успешные испытания, во время которых демонстрирует способность прожигать металл и сбивать самолеты на высоте более 2 км. Это позволяет эффективно уничтожать вражеские дроны типа "Шахед" и разведывательные беспилотники, обеспечивая защиту стратегических объектов и населенных пунктов.

Аналитики Defense Express отмечают, что "Тризуб" по своим характеристикам может конкурировать с ведущими мировыми аналогами, такими как американский AN/SEQ-3 (LaWS) и британский DragonFire. Заявленная дальность действия украинской системы составляет 2 км, что является значительным показателем для лазерного оружия.

Морские дроны: новый уровень морской безопасности

Кроме лазерного оружия, Силы беспилотных систем ВСУ представили новейшие морские дроны, способные выполнять разведывательные и ударные задачи на значительном расстоянии. Эти беспилотные платформы могут действовать автономно или в координации с другими системами, обеспечивая эффективный контроль над морскими территориями и повышая обороноспособность Украины на море.

Особое внимание привлек новый украинский морской ударный беспилотник "Аллигатор-9". Это противокорабельная платформа, спроектированная для высокоскоростных рейдов и скрытых атак на вражеские корабли и инфраструктуру.

Ключевые характеристики "Аллигатора-9":

длина корпуса: около 6 м

около 6 м максимальная скорость: до 90 км/ч

до 90 км/ч дальность хода: до 800 км

до 800 км боевая часть: заряд взрывчатки весом до 300 кг

заряд взрывчатки весом до 300 кг система управления: спутниковая, с возможностью автономной навигации

спутниковая, с возможностью автономной навигации специальные возможности: стелс-профиль, модульная архитектура, возможность действий в составе дрон-роев.

Благодаря мощной взрывчатке, "Аллигатор-9" способен наносить критические повреждения фрегатам, десантным кораблям и даже портовым сооружениям противника. Его радиус действия позволяет осуществлять удары по целям в глубоком тылу противника, а наличие автономной навигации минимизирует риски потери во время миссий.