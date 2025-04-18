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Україна презентувала новітні морські дрони та лазерну зброю "Тризуб"

Київ • УНН

 • 13184 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ презентували лазерну зброю "Тризуб", яка збиває дрони, та новітні морські дрони, зокрема ударний "Алігатор-9" з дальністю 800 км.

Україна презентувала новітні морські дрони та лазерну зброю "Тризуб"

Сили безпілотних систем Збройних Сил України вперше представили новітні зразки озброєння: морські дрони та лазерну зброю "Тризуб". Презентація відбулася в рамках інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського.

Лазерна зброя "Тризуб": прорив у протидії дронам

Лазерна система "Тризуб" розроблена українськими фахівцями всього за кілька місяців. За словами Вадима Сухаревського, вона вже проходить успішні випробування, під час яких демонструє здатність пропалювати метал і збивати літаки на висоті понад 2 км. Це дозволяє ефективно знищувати ворожі дрони типу "Шахед" та розвідувальні безпілотники, забезпечуючи захист стратегічних об'єктів та населених пунктів.

Аналітики Defense Express відзначають, що "Тризуб" за своїми характеристиками може конкурувати з провідними світовими аналогами, такими як американський AN/SEQ-3 (LaWS) та британський DragonFire. Заявлена дальність дії української системи становить 2 км, що є значним показником для лазерної зброї.

Морські дрони: новий рівень морської безпеки

Окрім лазерної зброї, Сили безпілотних систем ЗСУ представили новітні морські дрони, здатні виконувати розвідувальні та ударні завдання на значній відстані. Ці безпілотні платформи можуть діяти автономно або в координації з іншими системами, забезпечуючи ефективний контроль над морськими територіями та підвищуючи обороноздатність України на морі.

Особливу увагу привернув новий український морський ударний безпілотник "Алігатор-9". Це протикорабельна платформа, спроєктована для високошвидкісних рейдів і прихованих атак на ворожі кораблі та інфраструктуру.

Ключові характеристики "Алігатора-9":

  • довжина корпусу: близько 6 м
    • максимальна швидкість: до 90 км/год
      • дальність ходу: до 800 км
        • бойова частина: заряд вибухівки вагою до 300 кг
          • система керування: супутникова, з можливістю автономної навігації
            • спеціальні можливості: стелс-профіль, модульна архітектура, можливість дій у складі дрон-роїв.

              Завдяки потужній вибухівці, "Алігатор-9" здатен завдавати критичних пошкоджень фрегатам, десантним кораблям та навіть портовим спорудам супротивника. Його радіус дії дозволяє здійснювати удари по цілях у глибокому тилу противника, а наявність автономної навігації мінімізує ризики втрати під час місій.

              Лілія Подоляк

              Лілія Подоляк

              ВійнаТехнології
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