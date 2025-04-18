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Бійці прикордонної бригади "Гарт" на Харківщині нейтралізували близько 20 загарбників із технікою рф

Київ • УНН

 • 5762 перегляди

Прикордонники бригади "Гарт" завдали серію ударів по позиціях росіян. Знищено склад ПММ, інженерну техніку та ліквідовано 18 окупантів.

Бійці прикордонної бригади "Гарт" на Харківщині нейтралізували близько 20 загарбників із технікою рф

Склад паливно-мастильних матеріалі, інженерна техніка та представники особового складу армії ворога були нейтралізовані серією ударів бійців Державної прикордонної служби "Гарт".

Передає УНН із посиланням на Офіційний канал ДПСУ України.

Прикордонники "Гарту" завдали серії ударів по місцях зосередження противника на Харківщині.

- інформують прикордонники.

У результаті нейтралізовано 18 окупантів, знищено склад ПММ та інженерну техніку.

Нагадаємо

Прикордонники 5-го загону зірвали спробу прориву ворога на Сумщину. Знищено штурмові групи, техніку та засоби зв’язку окупантів, які намагались зайти на територію області.

Прикордонники за допомогою дронів "Фенікс" ліквідували гармату МТ-12 росіян, автотранспорт, позиції, пункт управління БпЛА та склад ПММ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Сумська область
Харківська область
Державна прикордонна служба України
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