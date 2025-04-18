Бійці прикордонної бригади "Гарт" на Харківщині нейтралізували близько 20 загарбників із технікою рф
Київ • УНН
Прикордонники бригади "Гарт" завдали серію ударів по позиціях росіян. Знищено склад ПММ, інженерну техніку та ліквідовано 18 окупантів.
Склад паливно-мастильних матеріалі, інженерна техніка та представники особового складу армії ворога були нейтралізовані серією ударів бійців Державної прикордонної служби "Гарт".
Передає УНН із посиланням на Офіційний канал ДПСУ України.
Прикордонники "Гарту" завдали серії ударів по місцях зосередження противника на Харківщині.
У результаті нейтралізовано 18 окупантів, знищено склад ПММ та інженерну техніку.
Нагадаємо
Прикордонники 5-го загону зірвали спробу прориву ворога на Сумщину. Знищено штурмові групи, техніку та засоби зв’язку окупантів, які намагались зайти на територію області.
Прикордонники за допомогою дронів "Фенікс" ліквідували гармату МТ-12 росіян, автотранспорт, позиції, пункт управління БпЛА та склад ПММ.