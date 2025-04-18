Бойцы пограничной бригады "Гарт" на Харьковщине нейтрализовали около 20 захватчиков с техникой рф
Киев • УНН
Пограничники бригады «Гарт» нанесли серию ударов по позициям россиян. Уничтожен склад ГСМ, инженерная техника и ликвидировано 18 оккупантов.
Склад горюче-смазочных материалов, инженерная техника и представители личного состава армии врага были нейтрализованы серией ударов Государственной пограничной службы "Гарт".
Передает УНН со ссылкой на Официальный канал ГПСУ Украины.
Пограничники "Гарта" нанесли серию ударов по местам сосредоточения противника в Харьковской области.
В результате нейтрализовано 18 оккупантов, уничтожен склад ГСМ и инженерная техника.
Напомним
Пограничники 5-го отряда сорвали попытку прорыва врага в Сумскую область. Уничтожены штурмовые группы, техника и средства связи оккупантов, пытавшихся зайти на территорию области.
Пограничники с помощью дронов "Феникс" ликвидировали пушку МТ-12 россиян, автотранспорт, позиции, пункт управления БпЛА и склад ГСМ.