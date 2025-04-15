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The Guardian

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На Сумському напрямку прикордонники знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку

Київ • УНН

 • 9710 перегляди

Прикордонники 5-го загону зірвали спробу прориву ворога на Сумщину. Знищено штурмові групи, техніку та засоби зв’язку окупантів, які намагались зайти на територію області.

На Сумському напрямку прикордонники знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку

Бійці 5 прикордонного загону зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини. Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники безжалісно знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку, які є законними цілями Сил оборони України

- йдеться у повідомленні.

За результатами ефективної роботи операторів БпЛА 5 прикордонного загону знищено ворожі квадроцикли, засоби зв’язку та штурмові групи росіян, які намагаються зайти на територію Сумської області.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1180 окупантів та 68 артсистем15.04.25, 07:41 • 4718 переглядiв

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