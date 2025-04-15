Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1180 окупантів та 68 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу, 14 квітня російська армія втратила 1180 військових та 68 артсистем. З початку 2025 року втрати рф перевищили 140 тисяч.
За добу 14 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів і 68 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 935160 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10629 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20)
- артилерійських систем ‒ 26290 (+68)
- РСЗВ ‒ 1364 (+2)
- засоби ППО ‒ 1132 (+2)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32691 (+147)
- крилаті ракети ‒ 3145 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44339 (+210)
- спеціальна техніка ‒ 3801 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Війська рф з початку 2025 року зазнали рекордних втрат - понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими. Про це минулого тижня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.