Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1180 окупантів та 68 артсистем

За добу 14 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів і 68 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 935160 (+1180) осіб ліквідовано

танків ‒ 10629 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20)

артилерійських систем ‒ 26290 (+68)

РСЗВ ‒ 1364 (+2)

засоби ППО ‒ 1132 (+2)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32691 (+147)

крилаті ракети ‒ 3145 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44339 (+210)

спеціальна техніка ‒ 3801 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Війська рф з початку 2025 року зазнали рекордних втрат - понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими. Про це минулого тижня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.