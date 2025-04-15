Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1180 оккупантов и 68 артсистем

За сутки 14 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 68 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 935160 (+1180) человек ликвидировано

танков ‒ 10629 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 22150 (+20)

артиллерийских систем ‒ 26290 (+68)

РСЗО ‒ 1364 (+2)

средства ПВО ‒ 1132 (+2)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32691 (+147)

крылатые ракеты ‒ 3145 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44339(+210)

специальная техника ‒ 3801 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Войска рф с начала 2025 года понесли рекордные потери - более 140 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом на прошлой неделе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.