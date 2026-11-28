Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Trevor T. McBride/Released

На початку цього місяця близько пів дюжини дронів налетіли на британську військову базу, і їх не вдалося виявити після того, як їхній удар було відбито американською оборонною технікою, що знаходилася на території бази. Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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13 листопада на базі ВПС Великої Британії Лейкенхіт у Саффолку було випущено попередження про необхідність сховатися на місці. Про інцидент повідомили тоді, але подробиці було оприлюднено в обмеженому обсязі.

За словами джерел, насправді було помічено близько шести безпілотників, які літають довкола бази. Вони додали, що до цього інциденту причетний Іран.

Лейкенхіт, де базується 48-ме винищувальне крило, є найбільшим американським центром винищувальної авіації в Європі, що налічує майже 7000 осіб.

Під час інциденту американські технології протидії безпілотникам були успішно застосовані для відбиття атаки безпілотних літальних апаратів, але британські та американські військовослужбовці не змогли їх виявити.

У вересні база підтвердила, що перебуває в стані "підвищеної тривоги Чарлі", другому за рівнем загрози, оголошеному Міністерством оборони США.

Невдача у захопленні безпілотників у листопаді залишила запитання про те, чи несли якісь із них корисне навантаження, повідомили джерела, знайомі з інцидентом.

Це означає, що влада США та Великої Британії не може виключити можливість того, що до них була прикріплена зброя, шпигунське обладнання або інше спорядження.

Цей інцидент є одним із серії інцидентів, пов'язаних з безпекою, що сталися цього року на британських базах, що використовуються ВПС США, включаючи передбачувану терористичну змову на базі ВПС Ферфорд у Глостерширі. Тегеран заперечує свою причетність.

13 листопада ВПС США підтвердили, що відреагували на "підозрілу несанкціоновану активність безпілотників" на базі, додавши, що "ніхто з персоналу, літаків чи інфраструктури не постраждав".

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У п'ятницю ВПС США в Європі відмовилися обговорювати системи протидії безпілотникам з міркувань оперативної безпеки, але представник закликав місцеву спільноту "зберігати пильність і негайно повідомляти про будь-яку підозрілу активність місцевій владі".

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що захист військових баз є "першочерговим завданням", додавши: "Ми постійно переглядаємо та зміцнюємо наші заходи безпеки".

Поліція Міністерства оборони та поліція графства Саффолк тісно співпрацювали з силами безпеки ВПС США для реагування на інцидент, який був "швидко врегульований", повідомило міністерство.

Велика Британія інвестує 470 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 560 мільйонів євро) у посилення безпеки на військових об'єктах, включаючи посилення фізичного захисту, спостереження та можливостей протидії безпілотникам.

Як повідомляє Sky News, ВПС Великої Британії переміщують деякі літаки до ангарів на ніч і планують встановити протидронові сітки навколо інших незахищених літаків.

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Нік Тімоті, член парламенту від Західного Саффолку і тіньовий міністр кабінету від Консервативної партії, у п'ятницю висловив занепокоєння з приводу потенційної небезпеки для бази ВПС Мілденхолл, також розташованої в Саффолку, у разі нападу на сонячну та акумуляторну електростанцію "Санніка" (Sunnica), яка будується за 2,5 км.

Він сказав FT, що Міністерство оборони "зізналося мені, що не враховувало ризик диверсії чи підпалу, коли з ним консультувалися в межах процесу планування, проте MI5 та інші роками попереджали, що ворожі держави будуть атакувати інфраструктуру таким чином".

Речник уряду Великої Британії заявив: "Усі проєкти проходять ретельний процес планування, у якому враховується безпека".

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