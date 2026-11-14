На британській авіабазі США зафіксували підозрілу активність дронів – військові відреагували на загрозу
Київ • УНН
Військові США відреагували на ймовірну активність дронів біля бази Лейкенхіт. Постраждалих і пошкоджень немає, обставини з’ясовують.
Американські військові відреагували на повідомлення про підозрілу активність безпілотників поблизу авіабази Лейкенхіт у Великій Британії. Інцидент стався на тлі посилених заходів безпеки на військових об'єктах США через можливі загрози з боку Ірану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Увечері в п'ятницю, 13 листопада, особовий склад Військово-повітряних сил США на базі Королівських ВПС Лейкенхіт відреагував на повідомлення про ймовірну несанкціоновану активність дронів.
За словами представника американських ВПС, унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки та інфраструктура бази не зазнали пошкоджень.
Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими британськими колегами, щоб гарантувати безпеку американських військовослужбовців, цивільного персоналу, підрядників та їхніх родин
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що підрозділи безпеки американських ВПС відреагували на повідомлення про дрони. За інформацією відомства, ситуацію вже врегулювали.
США раніше вивели бомбардувальники з британської авіабази
Інцидент стався після низки заходів із посилення безпеки американських військових об'єктів у Великій Британії.
Протягом останніх тижнів США вивели з країни бомбардувальники, які використовували для ударів по Ірану, а також передислокували великі літаки-заправники до Німеччини.
Зокрема, на початку жовтня американські бомбардувальники B-1 залишили авіабазу Ферфорд після підозрілого інциденту 27 вересня, коли група чоловіків серед ночі під'їхала до військового об'єкта на білих фургонах.
За повідомленнями ЗМІ, рішення про передислокацію авіації було пов'язане із занепокоєнням щодо безпеки та можливими загрозами з боку Ірану.
Наразі британські та американські військові продовжують з'ясовувати обставини появи ймовірних безпілотників поблизу бази Лейкенхіт.
У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрони13.11.26, 23:02 • 14903 перегляди