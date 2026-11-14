На британській авіабазі США зафіксували підозрілу активність дронів – військові відреагували на загрозу

кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці

Чим українські Gripen зможуть збивати російські "Шахеди" – експерти назвали головну проблему

США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім

Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла

У США відновили авіасполучення після масштабного збою – тисячі рейсів скасували та затримали

ЗСУ вперше з 2023 року звільнили на Донеччині більше територій, ніж втратили за місяць – монітори

путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg

Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України – Туск пояснив причину

Німеччина виділить Україні ще 200 млн євро на зиму – на що спрямують допомогу