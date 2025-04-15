На Сумском направлении пограничники уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи
Киев • УНН
Пограничники 5-го отряда сорвали попытку прорыва врага на Сумщину. Уничтожены штурмовые группы, техника и средства связи оккупантов, пытавшихся зайти на территорию области.
Бойцы 5 пограничного отряда сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумщины. Уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины
По результатам эффективной работы операторов БпЛА 5 пограничного отряда уничтожены вражеские квадроциклы, средства связи и штурмовые группы россиян, которые пытаются зайти на территорию Сумской области.
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1180 оккупантов и 68 артсистем15.04.25, 07:41 • 4718 просмотров