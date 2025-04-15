На Сумском направлении пограничники уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи

Бойцы 5 пограничного отряда сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумщины. Уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины