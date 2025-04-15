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На Сумском направлении пограничники уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи

Киев • УНН

 • 9732 просмотра

Пограничники 5-го отряда сорвали попытку прорыва врага на Сумщину. Уничтожены штурмовые группы, техника и средства связи оккупантов, пытавшихся зайти на территорию области.

На Сумском направлении пограничники уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи

Бойцы 5 пограничного отряда сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумщины. Уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины

- говорится в сообщении.

По результатам эффективной работы операторов БпЛА 5 пограничного отряда уничтожены вражеские квадроциклы, средства связи и штурмовые группы россиян, которые пытаются зайти на территорию Сумской области.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1180 оккупантов и 68 артсистем15.04.25, 07:41 • 4718 просмотров

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