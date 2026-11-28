Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, вероятно, прекратит проект по созданию завода по производству 155-мм снарядов в Украине. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации в рамках Capital Markets Day 27 ноября, передает УНН.

Детали

"Что касается украинской стороны, то мы видим, что украинцы в сфере артиллерии, особенно в сегменте малого и среднего радиуса действия, сейчас много производят самостоятельно. Они собственноручно создали те производственные мощности, которые хотели иметь. Именно поэтому мы, вероятно, не будем продолжать реализацию нашего проекта по строительству завода в Украине мощностью 250 тыс. снарядов, поскольку с украинской стороны нет прогресса — они хотят делать это самостоятельно", — сказал Паппергер.

В то же время он заявил, что, возможно, компания предоставит необходимое оборудование, чтобы Украина могла самостоятельно производить артиллерийские снаряды.

Напомним

Новый завод Rheinmetall в немецком Унтерлюсе менее чем за год изготовил для Украины "пятизначное количество" 155-мм артиллерийских снарядов. В 2027 году предприятие планирует выйти на мощность 350 тысяч боеприпасов в год.