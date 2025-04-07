Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. С 2023 года повреждено 11 подводных кабелей.
Rheinmetall, KNDS и Thales объединятся для разработки нового оружия, включая танк MGCS. Проект, преемник Leopard и Leclerc, должен быть готов к 2030-м годам.
Европейские страны столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ из-за увеличения спроса и истощения запасов. Расширение производства осложняется зависимостью от импорта сырья и регуляторными барьерами.
14 марта беспилотник атаковал военный полигон в мулино, нижегородская область. Там находится 333-й Центр боевой подготовки, построенный при участии немецкой Rheinmetall.
Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности предоставить вооружение для международной миротворческой миссии в Украине. Компания может предложить более 2000 наименований вооружений, в частности танки и бронеавтомобили.
Volkswagen рассматривает возможность производства оборудования для немецкой армии из-за нестабильности в отношениях между Европой и США. Компания готова адаптировать автомобильные заводы для производства оружия.
Акции Rheinmetall, Saab и Dassault Aviation выросли на 8. 9-15% после заявлений об усилении обороны Украины.
В военном институте в Загоре произошел взрыв во время тестирования гаубицы Zuzana 2, предназначенной для Украины. Двое техников получили ранения и находятся в стабильном состоянии в больницах.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц ведет переговоры о выделении 200 млрд евро на оборонные нужды. Новый пакет будет вдвое больше предыдущего и требует обхода конституционных ограничений.
После победы консерваторов на выборах в Германии акции оборонных компаний выросли до 2. 8%. Сравнительный индекс Германии прибавил 0.4%, а евро достигло месячного максимума в $1.0528.
россия запустила информкампанию "Украина не хочет мира" под руководством Сергея Нарышкина. Цель операции - обвинить Украину в подготовке терактов в ЕС и срыве мирного процесса.
Президент Украины назвал потенциальных гарантов безопасности для Украины, среди которых США, ЕС и другие европейские страны. Зеленский также заявил о готовности принять гарантии от Турции.
Руководитель немецкого оборонного гиганта Rheinmetall заявил, что Европа потеряла влияние из-за недостаточного финансирования обороны. По его словам, даже после завершения войны в Украине угроза со стороны России останется.
В Таллинне произошел поджог украинского ресторана "Слава Украине", о чем свидетельствуют камеры наблюдения. Пожар возник утром 31 января, полиция начала уголовное производство.
На заводе Rheinmetall Expal Munitions произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Пятерых госпитализировали, а на предприятии возникло два пожара, которые уже ликвидированы.
Заместитель помощника генсека НАТО подтвердил информацию о российской схеме убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. россия планировала убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе.
В конце 2024 года Украина получила первую боевую машину пехоты KF41 Lynx от Rheinmetall. Машина проходит испытания ВСУ для дальнейшего серийного заказа.
Минобороны Украины заказало 180 тысяч 35-мм снарядов HEI-T для зенитных танков Gepard. Заказ профинансирует Германия, а производство будет осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.
Минобороны Украины подписало контракт с Rheinmetall на поставку модулей заряжания 155-мм артиллерийских снарядов. Поставка десятков тысяч зарядов запланирована на январь 2025 года.
Rheinmetall получила заказ на поставку 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 для Украины. Поставка запланирована на первую половину 2025 года, финансирование осуществляет Германия.
Аэропорт Стюарт в Нью-Йорке временно приостановил работу из-за обнаружения дрона поблизости. Губернатор штата призывает усилить контроль за беспилотниками после серии подобных инцидентов.
Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно неизвестных дронов, которые летают над территорией США.
Над военной базой "Рамштайн", объектами Rheinmetall и BASF зафиксированы полеты неизвестных дронов. Немецкие органы безопасности не смогли установить операторов беспилотников и их происхождение.
Глава ОП Украины Андрей Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "мечтатели". путин занял второе место в категории "деятели" с подписью "империалистический".
Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство 155-мм артиллерийских снарядов в Литве к середине 2026 года. Инвестиции составят 180 млн евро, будет создано 150 рабочих мест.
Европейские страны рассматривают варианты компенсации возможного сокращения американской помощи Украине. США остаются крупнейшим поставщиком оружия, f ЕС нуждается в $340 млрд ежегодно для усиления обороны.
Минобороны Украины подписало контракт с Rheinmetall и ICEYE по использованию данных SAR-спутников. Военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам независимо от погодных условий и времени суток.
Немецкая компания Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине. Первый совместный цех с «Укроборонпромом» уже работает над ремонтом и производством бронетехники.
Немецкий концерн Rheinmetall заявил о надежной защите своих производственных мощностей в Украине в ответ на угрозы россии. Компания планирует открыть четыре военных завода, включая производство БМП Lynx и систем ПВО.
Гендиректор Rheinmetall анонсировал поступление систем Skynex и Skyranger в Украину в ближайшее время. Две системы Skynex уже защищают 16-километровый участок, а компания также работает над мобильной системой Skyranger.