Рейнметалл

Гендиректор Rheinmetall рассказал, когда системы Skynex и Skyranger будут в Украине

Гендиректор Rheinmetall анонсировал поступление систем Skynex и Skyranger в Украину в ближайшее время. Две системы Skynex уже защищают 16-километровый участок, а компания также работает над мобильной системой Skyranger.