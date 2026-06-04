РФ требует от Rheinmetall 47 млн евро за военный центр, который ранее атаковали украинские дроны
Киев • УНН
РФ требует от Rheinmetall 47 млн евро за недостроенный центр в Мулино. Работы прекратили в 2014 году из-за санкций после аннексии Крыма.
Военная прокуратура РФ подала иск к немецкому оборонному концерну Rheinmetall с требованием взыскать 47 млн евро за якобы незавершенные работы по обустройству 333-го учебного центра российской армии в Мулино Нижегородской области. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Контракт между Министерством обороны РФ и Rheinmetall был заключен в 2011 году. Его стоимость составляла около 100 млн евро. Немецкая компания должна была создать современный учебный центр с системами связи, тренажерами, комплексом зданий для боевой подготовки и лазерными системами имитации боя.
По данным российских источников, к 2014 году большинство работ было выполнено, однако после введения западных санкций за аннексию Крыма Rheinmetall расторг соглашение. Из-за этого ввод центра в эксплуатацию отложили, а достройка продолжалась уже силами российской стороны.
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333-й учебный центр занимает более 500 квадратных километров и способен одновременно принимать более 700 военнослужащих. В 2022 году его использовали для формирования 3-го армейского корпуса ВС РФ.
В марте 2025 года по объекту был нанесен удар украинскими дальнобойными дронами Ан-196 "Лютый". На данный момент остается непонятным, на чем именно основываются требования российской стороны по выплате 47 млн евро и имеют ли они какие-либо перспективы для реализации.
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