Британские банки против использования замороженных активов РФ для Украины

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Банки Великобритании выступают против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Они опасаются судебных исков со стороны РФ и возможных финансовых потерь без государственных гарантий.

Британские банки против использования замороженных активов РФ для Украины

Британские банки выступают против использования замороженных российских активов для помощи Украине из-за высоких юридических рисков и отсутствия государственных гарантий. Финансисты опасаются судебных исков со стороны РФ и возможных финансовых потерь в случае дефолта. Об этом информирует УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Банки Великобритании выступают против использования заблокированных в королевстве российских активов для кредитования Украины. Финансово-кредитные учреждения обеспокоены значительными рисками судебных исков со стороны РФ.

Отмечается, что Британское правительство не предоставило банкам гарантий на случай возможных ответных действий Москвы.

Один из собеседников издания пояснил, что власти королевства "создают новый прецедент, ведь раньше никогда не изымали активы таким образом". Банкиры выразили уверенность, что "Россия подаст в суд" в ответ.

Euroclear может компенсировать аресты своих активов в рф за счет замороженных российских средств в ЕС12.12.25, 16:27 • 2538 просмотров

По их оценкам, юридический риск заключается в отсутствии гарантий того, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать выплату Москвой репараций, которые могли бы покрыть западный кредит Киеву. На самом же деле речь идет не о настоящем кредите, а о "подарке", и банки понимают, что им придется вернуть основное залоговое обеспечение, что "почти наверняка приведет к дефолту".

Как пишет издание, сумма российских активов, замороженных сейчас в Великобритании, составляет примерно 8 млрд фунтов стерлингов.

Напомним

12 декабря 2025 года Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Это устранило значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

Активы РФ на 210 млрд евро останутся замороженными в ЕС до выплаты репараций Украине - Каллас12.12.25, 22:12 • 1074 просмотра

Вита Зеленецкая

