Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП

Президент Украины Владимир Зеленский после предложения начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, которое Буданов принял, сообщил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко с сегодняшнего дня "продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", пишет УНН.

Совещание с Олегом Иващенко. Прежде всего, как руководитель Службы внешней разведки Украины Олег доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию".

С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины - сообщил Зеленский.

Дополнение

28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Андрея Ермака обыски.

4 декабря Президент Владимир Зеленский заявлял, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. Однако впоследствии сообщалось об отложении вопроса.

2 января Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить ОП.

