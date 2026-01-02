Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП

$42.170.18
49.550.24
ukenru
15:12 • 352 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 10896 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 18436 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 17006 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 55018 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 81622 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 61278 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56129 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 185236 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 179617 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
76%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве появится улица Андрея Парубия2 января, 05:44 • 5614 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 20031 просмотра
россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствияPhoto2 января, 07:55 • 3888 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет2 января, 08:45 • 12858 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 17298 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 17401 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 40268 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 57639 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 185236 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 106363 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Львовская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 34448 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 43317 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 43542 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 106366 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 41807 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Золото

Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначает Олега Иващенко на должность в военной разведке Украины. Это произошло после того, как Кирилл Буданов согласился возглавить Офис Президента.

Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП

Президент Украины Владимир Зеленский после предложения начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, которое Буданов принял, сообщил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко с сегодняшнего дня "продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", пишет УНН.

Совещание с Олегом Иващенко. Прежде всего, как руководитель Службы внешней разведки Украины Олег доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию".

С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины

- сообщил Зеленский.

Дополнение

28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Андрея Ермака обыски.

4 декабря Президент Владимир Зеленский заявлял, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. Однако впоследствии сообщалось об отложении вопроса.

2 января Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить ОП.

Буданов принял предложение возглавить Офис Президента02.01.26, 14:57 • 1834 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина