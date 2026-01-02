Буданов принял предложение возглавить Офис Президента

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства, передает УНН.

Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие! - написал Буданов в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил всех боевых побратимов и всю команду ГУР МО Украины за совместную работу.

Нам дальше делать свое – бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! Выстоим! - резюмировал Буданов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.