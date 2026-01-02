Буданов принял предложение возглавить Офис Президента

$42.170.18
11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей
2 января, 03:34
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос
2 января, 04:31
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать
07:50
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет
08:45
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
09:26
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Буданов принял предложение возглавить Офис Президента

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Глава ГУР Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Он поблагодарил за доверие и назвал это честью и ответственностью.

Буданов принял предложение возглавить Офис Президента

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства, передает УНН.

Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие! 

- написал Буданов в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил всех боевых побратимов и всю команду ГУР МО Украины за совместную работу.

Нам дальше делать свое – бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! Выстоим! 

- резюмировал Буданов.

Назначение Буданова главой ОП: все формальные процедуры уже начаты02.01.26, 14:08 • 960 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.

Антонина Туманова

Политика
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина