Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом

Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без участия Киева. Об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Европа не согласится на соглашение по Украине, заключенное без учета позиции европейцев.

Без участия европейцев соглашения не будет - сказал Мерц.

Он рассказал, что на переговорах с Трампом акцентировал внимание на усилении давления на Москву, ведь "только через увеличение давления со стороны Вашингтона Путин будет готов пойти на уступки".

Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву - сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США.

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", - резюмировал Мерц.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все хотят скорейшего завершения войны между Украиной и Россией, однако Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию.

