3 марта, 18:22 • 11915 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 21321 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 21237 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 27260 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 32300 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 22793 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 21475 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23639 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34144 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 113958 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не согласится на соглашение по Украине, заключенное без учета позиции европейцев. Он подчеркнул усиление давления на Москву, чтобы Путин пошел на уступки.

Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом

Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без участия Киева. Об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Европа не согласится на соглашение по Украине, заключенное без учета позиции европейцев.

Без участия европейцев соглашения не будет

- сказал Мерц.

Он рассказал, что на переговорах с Трампом акцентировал внимание на усилении давления на Москву, ведь "только через увеличение давления со стороны Вашингтона Путин будет готов пойти на уступки".

Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву

- сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США.

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", - резюмировал Мерц.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все хотят скорейшего завершения войны между Украиной и Россией, однако Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию.

"У нас есть информация о возможных российских ударах": Зеленский обсудил с Мерцем потребности Украины в ПВО02.03.26, 15:03 • 4700 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина