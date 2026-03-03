$43.230.13
18:22 • 4520 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 10688 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 13443 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 18848 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 25327 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20343 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19419 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22901 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33571 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109619 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Україна повинна мати можливість зберегти свою територію - Мерц

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що необхідно швидке завершення війни, але Україна повинна зберегти свою територію. Він також висловив сподівання на швидке закінчення війни в Ірані.

Україна повинна мати можливість зберегти свою територію - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть швидкого завершення війни між Україною та росією, однак Україна повинна мати можливість зберегти свою територію, передає УНН

Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна має зберегти свою територію та свої інтереси безпеки, і ми про це поговоримо 

- сказав Мерц під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. 

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Ірані. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика