Україна повинна мати можливість зберегти свою територію - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що необхідно швидке завершення війни, але Україна повинна зберегти свою територію. Він також висловив сподівання на швидке закінчення війни в Ірані.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть швидкого завершення війни між Україною та росією, однак Україна повинна мати можливість зберегти свою територію, передає УНН.
Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна має зберегти свою територію та свої інтереси безпеки, і ми про це поговоримо
Доповнення
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Ірані.