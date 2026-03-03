Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все хотят скорейшего завершения войны между Украиной и Россией, однако Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию, передает УНН.

Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но Украина должна сохранить свою территорию и свои интересы безопасности, и мы об этом поговорим