Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все хотят скорейшего завершения войны между Украиной и Россией, однако Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию, передает УНН.
Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но Украина должна сохранить свою территорию и свои интересы безопасности, и мы об этом поговорим
Дополнение
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на скорейшее завершение войны в Иране.