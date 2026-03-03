Мерц сподівається на швидке закінчення війни з Іраном

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 3254 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 9214 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 12480 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 17716 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 24393 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20055 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19193 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22804 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33502 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109042 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
74%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 52664 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі3 березня, 10:02 • 22065 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53 • 26445 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 14298 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 19425 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 19650 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 52897 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 55628 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109040 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 71830 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Алі Хаменеї
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 3312 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 8170 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 14456 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 32681 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 39619 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Економіст (журнал)
MIM-104 Patriot

Мерц сподівається на швидке закінчення війни з Іраном

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з Дональдом Трампом заявив про сподівання на швидке завершення війни в Ірані. Він сподівається на дії ізраїльської та американської армій для зміни уряду.

Мерц сподівається на швидке закінчення війни з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Ірані, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Канцлер Німеччини сподівається, що "ізраїльська та американська армії роблять правильні речі, щоб покласти цьому край і щоб справді був новий уряд".

Крім того, Мерц зауважив, що дуже радий поговорити з Трампом у ці складні часи

"Ми на одній хвилі щодо повалення цього жахливого режиму в Тегерані", – сказав Мерц.

Канцлер Німеччини сказав, що він також хоче поговорити з Трампом про "нашу торговельну угоду, яку я хотів би укласти якомога швидше", та війну в Україні.

"Насправді, у цьому світі забагато поганих хлопців", – додав Мерц.

Додамо

Сьогодні в Овальному кабінеті відбулась між президентом США та канцлером Німеччини.

Зустріч була запланована ще до рішення Трампа завдати удару по Ірану, але тепер очікується, що головною темою обговорення стане зростаючий конфлікт на Близькому Сході.

Німеччина та Франція створили ядерну координаційну групу - Мерц02.03.26, 20:18 • 7390 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Іран