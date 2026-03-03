Мерц сподівається на швидке закінчення війни з Іраном
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з Дональдом Трампом заявив про сподівання на швидке завершення війни в Ірані. Він сподівається на дії ізраїльської та американської армій для зміни уряду.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Ірані, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Канцлер Німеччини сподівається, що "ізраїльська та американська армії роблять правильні речі, щоб покласти цьому край і щоб справді був новий уряд".
Крім того, Мерц зауважив, що дуже радий поговорити з Трампом у ці складні часи
"Ми на одній хвилі щодо повалення цього жахливого режиму в Тегерані", – сказав Мерц.
Канцлер Німеччини сказав, що він також хоче поговорити з Трампом про "нашу торговельну угоду, яку я хотів би укласти якомога швидше", та війну в Україні.
"Насправді, у цьому світі забагато поганих хлопців", – додав Мерц.
Додамо
Сьогодні в Овальному кабінеті відбулась між президентом США та канцлером Німеччини.
Зустріч була запланована ще до рішення Трампа завдати удару по Ірану, але тепер очікується, що головною темою обговорення стане зростаючий конфлікт на Близькому Сході.
