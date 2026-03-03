Мерц надеется на скорое окончание войны с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на скорейшее завершение войны в Иране, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Канцлер Германии надеется, что "израильская и американская армии делают правильные вещи, чтобы положить этому конец и чтобы действительно было новое правительство".

Кроме того, Мерц отметил, что очень рад поговорить с Трампом в эти сложные времена

"Мы на одной волне относительно свержения этого ужасного режима в Тегеране", – сказал Мерц.

Канцлер Германии сказал, что он также хочет поговорить с Трампом о "нашем торговом соглашении, которое я хотел бы заключить как можно скорее", и войне в Украине.

"На самом деле, в этом мире слишком много плохих парней", – добавил Мерц.

Добавим

Сегодня в Овальном кабинете состоялась встреча между президентом США и канцлером Германии.

Встреча была запланирована еще до решения Трампа нанести удар по Ирану, но теперь ожидается, что главной темой обсуждения станет растущий конфликт на Ближнем Востоке.

