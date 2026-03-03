Мерц надеется на скорое окончание войны с Ираном
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом заявил о надежде на скорейшее завершение войны в Иране. Он надеется на действия израильской и американской армий для смены правительства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на скорейшее завершение войны в Иране, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Канцлер Германии надеется, что "израильская и американская армии делают правильные вещи, чтобы положить этому конец и чтобы действительно было новое правительство".
Кроме того, Мерц отметил, что очень рад поговорить с Трампом в эти сложные времена
"Мы на одной волне относительно свержения этого ужасного режима в Тегеране", – сказал Мерц.
Канцлер Германии сказал, что он также хочет поговорить с Трампом о "нашем торговом соглашении, которое я хотел бы заключить как можно скорее", и войне в Украине.
"На самом деле, в этом мире слишком много плохих парней", – добавил Мерц.
Добавим
Сегодня в Овальном кабинете состоялась встреча между президентом США и канцлером Германии.
Встреча была запланирована еще до решения Трампа нанести удар по Ирану, но теперь ожидается, что главной темой обсуждения станет растущий конфликт на Ближнем Востоке.
