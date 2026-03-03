$43.230.13
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
16:32 • 8710 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 12280 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
13:15 • 17458 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 24197 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
3 марта, 12:11 • 19978 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
3 марта, 11:55 • 19134 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22781 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33478 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 108893 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мерц надеется на скорое окончание войны с Ираном

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом заявил о надежде на скорейшее завершение войны в Иране. Он надеется на действия израильской и американской армий для смены правительства.

Мерц надеется на скорое окончание войны с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на скорейшее завершение войны в Иране, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Канцлер Германии надеется, что "израильская и американская армии делают правильные вещи, чтобы положить этому конец и чтобы действительно было новое правительство".

Кроме того, Мерц отметил, что очень рад поговорить с Трампом в эти сложные времена

"Мы на одной волне относительно свержения этого ужасного режима в Тегеране", – сказал Мерц.

Канцлер Германии сказал, что он также хочет поговорить с Трампом о "нашем торговом соглашении, которое я хотел бы заключить как можно скорее", и войне в Украине.

"На самом деле, в этом мире слишком много плохих парней", – добавил Мерц.

Добавим

Сегодня в Овальном кабинете состоялась встреча между президентом США и канцлером Германии.

Встреча была запланирована еще до решения Трампа нанести удар по Ирану, но теперь ожидается, что главной темой обсуждения станет растущий конфликт на Ближнем Востоке.

Германия и Франция создали ядерную координационную группу - Мерц02.03.26, 20:18 • 7374 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Иран