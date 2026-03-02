$43.100.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дипломатка

Германия и Франция создали ядерную координационную группу - Мерц

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Германия и Франция сформировали ядерную координационную группу для согласования вопросов сдерживания. До конца года Германия примет участие во французских ядерных учениях на конвенциональном уровне.

Германия и Франция создали ядерную координационную группу - Мерц

До конца года Берлин и Париж планируют реализовать конкретные шаги, в частности участие ФРГ во французских ядерных учениях на конвенциональном уровне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о создании совместной с Францией ядерной координационной группы для согласования вопросов сдерживания. Об этом он написал в соцсети X 2 марта, передает УНН.

Подробности

По словам Мерца, новая структура призвана обеспечить координацию между Берлином и Парижем в сфере ядерного сдерживания.

Эммануэль Макрон и я создали ядерную координационную группу, в рамках которой координируемся по вопросам сдерживания. Мы намерены осуществить конкретные шаги до конца этого года, в частности предусматриваем участие Германии во французских ядерных учениях на обычном уровне

- отметил канцлер.

Ожидается, что первые практические решения в рамках этого сотрудничества могут быть реализованы до завершения 2026 года. В частности, речь идет об участии немецкой стороны во французских учениях, связанных с ядерным компонентом обороны.

Пока других деталей относительно формата работы группы или возможного расширения сотрудничества стороны не обнародовали.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении ядерного арсенала страны и усилении сил сдерживания. Это решение связано с ростом риска конфликтов, пересекающих ядерный порог.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия