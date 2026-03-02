Германия и Франция создали ядерную координационную группу - Мерц
Киев • УНН
Германия и Франция сформировали ядерную координационную группу для согласования вопросов сдерживания. До конца года Германия примет участие во французских ядерных учениях на конвенциональном уровне.
До конца года Берлин и Париж планируют реализовать конкретные шаги, в частности участие ФРГ во французских ядерных учениях на конвенциональном уровне.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о создании совместной с Францией ядерной координационной группы для согласования вопросов сдерживания. Об этом он написал в соцсети X 2 марта, передает УНН.
Подробности
По словам Мерца, новая структура призвана обеспечить координацию между Берлином и Парижем в сфере ядерного сдерживания.
Эммануэль Макрон и я создали ядерную координационную группу, в рамках которой координируемся по вопросам сдерживания. Мы намерены осуществить конкретные шаги до конца этого года, в частности предусматриваем участие Германии во французских ядерных учениях на обычном уровне
Ожидается, что первые практические решения в рамках этого сотрудничества могут быть реализованы до завершения 2026 года. В частности, речь идет об участии немецкой стороны во французских учениях, связанных с ядерным компонентом обороны.
Пока других деталей относительно формата работы группы или возможного расширения сотрудничества стороны не обнародовали.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении ядерного арсенала страны и усилении сил сдерживания. Это решение связано с ростом риска конфликтов, пересекающих ядерный порог.