Німеччина та Франція створили ядерну координаційну групу - Мерц
Київ • УНН
Німеччина та Франція сформували ядерну координаційну групу для узгодження питань стримування. До кінця року Німеччина візьме участь у французьких ядерних навчаннях на конвенційному рівні.
До кінця року Берлін та Париж планують реалізувати конкретні кроки, зокрема участь ФРН у французьких ядерних навчаннях на конвенційному рівні.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про створення спільної з Францією ядерної координаційної групи для узгодження питань стримування. Про це він написав у соцмережі X 2 березня, передає УНН.
Деталі
За словами Мерца, нова структура покликана забезпечити координацію між Берліном і Парижем у сфері ядерного стримування.
Еммануель Макрон і я створили ядерну координаційну групу, в межах якої координуємося з питань стримування. Ми маємо намір здійснити конкретні кроки до кінця цього року, зокрема передбачаємо участь Німеччини у французьких ядерних навчаннях на звичайному рівні
Очікується, що перші практичні рішення в межах цієї співпраці можуть бути реалізовані до завершення 2026 року. Зокрема йдеться про участь німецької сторони у французьких навчаннях, пов’язаних із ядерним компонентом оборони.
Наразі інших деталей щодо формату роботи групи або можливого розширення співпраці сторони не оприлюднили.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про збільшення ядерного арсеналу країни та посилення сил стримування. Це рішення пов'язане зі зростанням ризику конфліктів, що перетинають ядерний поріг.