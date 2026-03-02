Німеччина та Франція створили ядерну координаційну групу - Мерц

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 14016 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 15408 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 14279 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 15802 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 17551 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 12744 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 13828 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15441 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 29831 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16734 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Популярнi новини
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 27008 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 28990 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 14479 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 12898 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 21565 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 1934 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 13998 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 21585 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 29012 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 29819 перегляди
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 6082 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 12918 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 14500 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 76069 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 73647 перегляди
Німеччина та Франція створили ядерну координаційну групу - Мерц

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Німеччина та Франція сформували ядерну координаційну групу для узгодження питань стримування. До кінця року Німеччина візьме участь у французьких ядерних навчаннях на конвенційному рівні.

Німеччина та Франція створили ядерну координаційну групу - Мерц

До кінця року Берлін та Париж планують реалізувати конкретні кроки, зокрема участь ФРН у французьких ядерних навчаннях на конвенційному рівні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про створення спільної з Францією ядерної координаційної групи для узгодження питань стримування. Про це він написав у соцмережі X 2 березня, передає УНН.

Деталі

За словами Мерца, нова структура покликана забезпечити координацію між Берліном і Парижем у сфері ядерного стримування.

Еммануель Макрон і я створили ядерну координаційну групу, в межах якої координуємося з питань стримування. Ми маємо намір здійснити конкретні кроки до кінця цього року, зокрема передбачаємо участь Німеччини у французьких ядерних навчаннях на звичайному рівні

- зазначив канцлер.

Очікується, що перші практичні рішення в межах цієї співпраці можуть бути реалізовані до завершення 2026 року. Зокрема йдеться про участь німецької сторони у французьких навчаннях, пов’язаних із ядерним компонентом оборони.

Наразі інших деталей щодо формату роботи групи або можливого розширення співпраці сторони не оприлюднили.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про збільшення ядерного арсеналу країни та посилення сил стримування. Це рішення пов'язане зі зростанням ризику конфліктів, що перетинають ядерний поріг.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина