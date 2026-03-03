Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі

Ціни на природний газ у Європі підскочили на 34% на тлі невизначеності щодо того, як довго буде призупинено експорт із найбільшого у світі заводу з експорту СПГ у Катарі і який вплив це вплине на світові постачання енергоносіїв, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ф'ючерси на бенчмарки зростали в ціні другий день поспіль після того, як Китай, найбільший у світі імпортер СПГ, закликав усі сторони конфлікту з Іраном забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку. Як повідомляє Bloomberg, високопосадовці газових компаній заявляють, що Китай чинить тиск на іранських чиновників, щоб уникнути дій, які могли б порушити експорт катарського газу.

Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти

Завод QatarEnergy, на частку якого припадає близько п'ятої частини світових поставок, було зупинено в понеділок після атаки іранського безпілотника. Ще до зупинки війна, що розширюється, на Близькому Сході фактично закрила Ормузьку протоку, ключовий експортний маршрут для Катару.

У Катарі припиняють виробництво СПГ після атаки іранських дронів, по регіону повідомляють про нові удари і перехоплені безпілотники

Європейські ціни зросли приблизно на 70% із моменту закриття торгів у п'ятницю, волатильність цін не спостерігалася з часів енергетичної кризи 2022 року. Європа вступає в останній період зими з вичерпаними величезними газовими резервуарами, що потенційно загострює конкуренцію за світові поставки протягом майбутнього сезону накопичення запасів.

Ситуація загрожує європейським запасам, на тлі того, як потенційна конкуренція з іншими регіонами за партії СПГ розширює цінові спреди. Європейський газ на літо став значно дорожчим за контракти на наступну зиму, що робить зберігання палива нерентабельним для трейдерів.

"Ми очікуємо на суттєву волатильність цін найближчими днями, на тлі того, як учасники ринку оцінюють вплив втрати виробництва на свої власні портфелі поставок, - сказав Росс Ваєно, заступник директора, провідний фахівець із короткострокового аналізу СПГ у S&P Global Energy. - Найбільш агресивними покупцями на спотовому ринку в короткостроковій перспективі, імовірно, будуть учасники азійсько-тихоокеанських ринків".

Трейдери також задаються питанням про серйозність атак на катарський об'єкт, що є одним із найбільш значних незапланованих зупинок в історії галузі.

Найголовніше питання для ринку - як довго продовжаться бойові дії. США надсилали суперечливі сигнали щодо тривалості війни, при цьому президент США Дональд Трамп пообіцяв зробити "все, що потрібно".

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини

Боротьба за альтернативи вже розпочалася: Тайвань та Південна Корея входять до країн, які шукають інші джерела, на тлі того, як життєво важливий для електроенергетики газ перебуває під загрозою. У той же час китайські покупці газу заявили, що країна чинить тиск на Тегеран, щоб той зберіг Ормузьку протоку відкритою.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. підвищили свій прогноз цін на газ у Європі на квітень 2026 року до 55 євро за мегават-годину з 36 євро. Оскільки більшість катарського СПГ поставляється в Азію, аналітики очікують, що спотові ціни в Азії зростуть порівняно з європейськими.

Побоювання з приводу перебоїв у постачанні також відбиваються на ринку опціонів. Очевидна волатильність ф'ючерсів на європейські бенчмарки - показник вартості базових деривативних контрактів - підскочила до найвищого рівня з літа 2023 року, що свідчить про переважаючий бичачий настрій на ринку, пише видання.

"Безпека поставок може знову стати проблемою для Європи", - сказав Хюберт Віджевено, генеральний директор швейцарської MET Group.

Нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць, європейський еталонний показник цін на газ, зросли на 26% до 55,96 євро за мегават-годину о 9:28 ранку за амстердамським часом.