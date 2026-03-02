У Катарі припиняють виробництво СПГ після атаки іранських дронів, по регіону повідомляють про нові удари і перехоплені безпілотники

Країни Перської затоки продовжують повідомляти про атаки на тлі ескалації на Близькому Сході. Катар заявив про атаку двох іранських безпілотників на його енергетичні об'єкти, QatarEnergy після дронової атаки заявила про припинення виробництва СПГ. Два безпілотники перехоплено над Кіпром, ОАЕ також повідомили про перехоплення дронів над Абу-Дабі. Ізраїль та Іран обмінялися новими ударами. Про це пише УНН з посиланням CNN та AP.

Катар

Катар заявив у понеділок, що два безпілотники з Ірану атакували його енергетичні об'єкти.

Міністерство оборони Катару повідомило, що ціль дронів – резервуар для води на електростанції в Месаїді та енергетичний об'єкт у промисловому місті Рас-Лаффан, пов'язаний з QatarEnergy.

Збитки від атаки будуть оцінені, і офіційна заява буде опублікована пізніше, йдеться у повідомленні, де додається, що про людські жертви не повідомлялося.

Державна енергетична компанія Катару QatarEnergy припинила виробництво скрапленого природного газу після атаки Ірану на її об'єкт у Рас-Лаффані в понеділок, йдеться у заяві компанії.

У понеділок цей енергетичний об'єкт був атакований іранським безпілотником разом з іншим енергетичним об'єктом у Месаїді, на південь від Дохи.

Міністерство оборони Катару заявило, що розслідування масштабів пошкоджень триває.

Катар є одним з найбільших експортерів СПГ у світі, на частку якого припадає приблизно 20% світового експорту, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.

Кіпр

Два безпілотники перехоплено над Кіпром.

Речник уряду опублікував у X, що було перехоплено ще два "безпілотні літальні апарати", які прямували до британської авіабази Акротірі.

У понеділок на базі невдовзі після опівдня за місцевим часом загули сирени.

Посольство США на Кіпрі попередило про можливу активність безпілотників, і термінал в аеропорту Пафосу на заході острова було евакуйовано.

Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ

У неділю ввечері безпілотник вдарив по Акротірі. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що відреагувало на підозрюваний удар безпілотника по британській військовій базі на острові у східному Середземномор'ї.

Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів - що потрібно знати

У Кувейті, за словами свідка, з околиць посольства США в Кувейті піднімався дим.

Нафтовий танкер атаковано в Оманській затоці, загинув член екіпажу

У Бахрейні одна людина загинула, а двоє інших "отримали серйозні поранення" після того, як уламки перехопленої ракети спричинили пожежу на "іноземному судні" в промисловому місті Салман, повідомили державні ЗМІ Бахрейну в понеділок вранці.

У Саудівській Аравії два дрони, спрямовані на нафтопереробний завод Рас-Таннура, були перехоплені та знищені, повідомляє державне телебачення з посиланням на міністерство оборони Саудівської Аравії.

Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ

Ізраїль

З Ірану у понеділок було здійснено кілька нових ракетних обстрілів по Ізраїлю, повідомили у тому числі ізраїльські військові.

Ізраїльські рятувальні служби повідомили, що щонайменше 15 людей отримали поранення в понеділок внаслідок іранських ракетних обстрілів у південному місті Беер-Шева. Одна людина отримала поранення середньої тяжкості, а 14 – легкі, і тривають пошуки інших постраждалих.

Іран

У столиці Ірану Тегерані було чути нові вибухи, а державні ЗМІ стверджують, що смертельний ракетний обстріл вразив місто Санандадж. Пацієнтів евакуювали з лікарні на півночі Тегерана в неділю після того, як вона була сильно пошкоджена внаслідок ударів, повідомили іранські державні ЗМІ. Щонайменше дев'ять лікарень були "серйозно пошкоджені", повідомляє напівофіційне видання Mehr News Agency.

CNN оприлюднило відео з Ірану, на якому видно потужні вибухи у столиці Тегерані. На фоновому записі чути голос, який на фарсі розповідає про те, як кілька будівель було зруйновано в результаті чергової серії ударів. CNN не змогла перевірити масштаби збитків від цих останніх атак.

Іранські державні ЗМІ також сьогодні поширюють відеозаписи вибухів у кількох районах центрального Тегерана.

Anadolu також повідомляє, що в понеділок по столиці Ірану Тегерану було завдано нових авіаударів, послідовні вибухи були чутні по всьому місту. Видання повідомляє, що вибухи були зосереджені у східному та південному Тегерані, а після вибухів піднялися клуби диму, що збіглося з появою військових літаків, що пролітали над головою.

Доповнення

США та Ізраїль розпочали масштабну атаку на Іран у суботу, у результаті якої загинули кілька високопоставлених іранських лідерів, включаючи верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів безпілотниками та ракетами, спрямованих проти Ізраїлю, а також країн регіону, де розташовані американські об'єкти.