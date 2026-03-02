Нафтовий танкер атаковано в Оманській затоці, загинув член екіпажу
Київ • УНН
Нафтовий танкер MKD VYOM атаковано судном з вибухівкою за 52 морські милі від узбережжя Маската. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, ще 21 евакуйовано.
Нафтовий танкер MKD VYOM був атакований судном, начиненим вибухівкою, під час плавання за 52 морські милі від узбережжя провінції Маскат, повідомив Центр морської безпеки Оману, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Згідно із заявою, опублікованою у X, щонайменше один член екіпажу загинув після того, як атака призвела до пожежі та вибуху в машинному відділенні.
Додається, що ще 21 члена екіпажу було евакуйовано.
Одне із суден королівського флоту Оману стежить за станом танкера, і суднам, що проходять через морську зону, було видано необхідні навігаційні попередження.
Як зазначає AP, по нафтовому танкеру під прапором Маршаллових островів в Оманській затоці, внаслідок чого загинув один моряк на борту, вдарило безпілотне судно із вибухівкою.
Державне інформаційне агентство Oman News Agency повідомило, що загиблий член екіпажу був з Індії.
Раніше CNN повідомляло, що нафтовий танкер Skylight також був атакований біля Оману, а іранське напівофіційне інформаційне агентство Mehr повідомило, що танкер, який постраждав у неділю після спроби "несанкціонованого проходу через Ормузьку протоку", тоне після отримання пошкоджень.
Іран, зазначає AP, погрожував суднам, що наближаються до Ормузької протоки, вузького гирла Перської затоки, і, як вважається, здійснив численні атаки після того, як Ізраїль та США розпочали масштабну авіаційну кампанію, спрямовану проти Ісламської Республіки.
