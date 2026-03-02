Ціни на нафту підскочили на цілих 13%, аналітики припускають понад 100 дол. за барель

$43.100.11
1 березня, 20:23 • 25952 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 50801 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 49233 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 55253 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 65144 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 70381 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 74623 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78887 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81467 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75706 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 35049 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 37353 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 34498 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 35966 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 35487 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 113300 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 119099 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 100957 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 102234 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 102110 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Кувейт
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 60211 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 58314 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 54368 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 52913 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 65437 перегляди
Ціни на нафту підскочили на цілих 13%, аналітики припускають понад 100 дол. за барель

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Аналітики прогнозують зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, особливо через перебої в постачанні через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на нафту підскочили, досягнувши багатомісячних максимумів.

Ціни на нафту підскочили на цілих 13%, аналітики припускають понад 100 дол. за барель

Аналітики очікують, що ціни на нафту залишаться високими найближчими днями на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, оцінюючи вплив на постачання, особливо на поставки через Ормузьку протоку, через яку проходить понад 20% світового обсягу нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту підскочили більш ніж на 8% у понеділок, досягнувши багатомісячних максимумів у першій торговій сесії після того, як США та Ізраїль почали атаки на Іран і вбили його верховного лідера Алі Хаменеї, а Тегеран завдав удару у відповідь по Ізраїлю і щонайменше семи іншим країнам.

Атаки пошкодили танкери, і багато судновласників, великі нафтові компанії та торгові будинки призупинили постачання нафти, палива та скрапленого природного газу через Ормузьку протоку.

Ціни на газ у Європі підскочили на 25% і можуть зрости на 130% через іранську кризу - ЗМІ02.03.26, 09:58 • 2692 перегляди

Аналітики Citi прогнозують, що у базовому сценарії ціна на нафту марки Brent коливатиметься в межах від 80 до 90 доларів за барель як мінімум протягом наступного тижня, ідеться у їхній записці. Банк очікує, що ціни знизяться до 70 доларів за барель після деескалації.

Goldman Sachs оцінює премію за ризик у реальному часі у 18 доларів за барель, ідеться у записці банку, опублікованій у неділю. Банк очікує, що цей вплив знизиться до 4 доларів, якщо буде припинено лише 50% поставок через Ормузьку протоку на місяць.

"Однак ціни на нафту можуть значно зрости, якщо ринок вимагатиме премію за ризик більш тривалих перебоїв у постачанні", - ідеться в записці аналітиків Goldman Sachs.

Wood Mackenzie заявила, що ціни на нафту потенційно можуть перевищити 100 доларів за барель, якщо прохід танкерів через протоку не буде швидко відновлено.

"Збій створює подвійний шок пропозиції: припиняється не тільки поточний експорт через протоку, а й додаткові обсяги поставок ОПЕК+, а в кінцевому підсумку і більша частина резервних потужностей ОПЕК - зазвичай ключовий важіль для балансування світового нафтового ринку - стає недоступною, поки водний шлях залишається закритим", - говориться в аналітиці Woods.

ОПЕК+ домовилася збільшити видобуток на 206 000 барелів на добу у квітні.

Аналітики Societe Generale заявили в понеділок, що найімовірніший сценарій для цін на нафту - це короткочасний стрибок, за яким послідує часткове зниження, на тлі того, як ринки визнають безперервність поставок надійною.

Bernstein підвищив свій прогноз цін на нафту марки Brent на 2026 рік із 65 до 80 доларів за барель, але прогнозує, що в крайньому випадку затяжного конфлікту ціни досягнуть 120-150 доларів за барель.

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters02.03.26, 02:42 • 34749 переглядiв

Як зазначає The Guardian, ціна нафти марки Brent підскочила на цілих 13% під час ранніх торгів - до 82 доларів за барель, 14-місячного максимуму - на тлі того, як фактичне закриття Ормузької протоки, однієї з найважливіших артерій для світової торгівлі, посилило занепокоєння щодо поставок нафти. Згодом нафта дещо знизилася в ціні з початкових максимумів.

Однак зростання ціни на нафту призвело до зростання акцій нафтових компаній Shell та BP приблизно на 6%. Акції виробника зброї BAE Systems підскочили на 7%, оскільки інвестори інвестували в акції оборонних компаній.

Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ02.03.26, 10:52 • 1092 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
ОПЕК
The Guardian
Сполучені Штати Америки
Іран