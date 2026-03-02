Ціни на нафту підскочили на цілих 13%, аналітики припускають понад 100 дол. за барель

Аналітики очікують, що ціни на нафту залишаться високими найближчими днями на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, оцінюючи вплив на постачання, особливо на поставки через Ормузьку протоку, через яку проходить понад 20% світового обсягу нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту підскочили більш ніж на 8% у понеділок, досягнувши багатомісячних максимумів у першій торговій сесії після того, як США та Ізраїль почали атаки на Іран і вбили його верховного лідера Алі Хаменеї, а Тегеран завдав удару у відповідь по Ізраїлю і щонайменше семи іншим країнам.

Атаки пошкодили танкери, і багато судновласників, великі нафтові компанії та торгові будинки призупинили постачання нафти, палива та скрапленого природного газу через Ормузьку протоку.

Аналітики Citi прогнозують, що у базовому сценарії ціна на нафту марки Brent коливатиметься в межах від 80 до 90 доларів за барель як мінімум протягом наступного тижня, ідеться у їхній записці. Банк очікує, що ціни знизяться до 70 доларів за барель після деескалації.

Goldman Sachs оцінює премію за ризик у реальному часі у 18 доларів за барель, ідеться у записці банку, опублікованій у неділю. Банк очікує, що цей вплив знизиться до 4 доларів, якщо буде припинено лише 50% поставок через Ормузьку протоку на місяць.

"Однак ціни на нафту можуть значно зрости, якщо ринок вимагатиме премію за ризик більш тривалих перебоїв у постачанні", - ідеться в записці аналітиків Goldman Sachs.

Wood Mackenzie заявила, що ціни на нафту потенційно можуть перевищити 100 доларів за барель, якщо прохід танкерів через протоку не буде швидко відновлено.

"Збій створює подвійний шок пропозиції: припиняється не тільки поточний експорт через протоку, а й додаткові обсяги поставок ОПЕК+, а в кінцевому підсумку і більша частина резервних потужностей ОПЕК - зазвичай ключовий важіль для балансування світового нафтового ринку - стає недоступною, поки водний шлях залишається закритим", - говориться в аналітиці Woods.

ОПЕК+ домовилася збільшити видобуток на 206 000 барелів на добу у квітні.

Аналітики Societe Generale заявили в понеділок, що найімовірніший сценарій для цін на нафту - це короткочасний стрибок, за яким послідує часткове зниження, на тлі того, як ринки визнають безперервність поставок надійною.

Bernstein підвищив свій прогноз цін на нафту марки Brent на 2026 рік із 65 до 80 доларів за барель, але прогнозує, що в крайньому випадку затяжного конфлікту ціни досягнуть 120-150 доларів за барель.

Як зазначає The Guardian, ціна нафти марки Brent підскочила на цілих 13% під час ранніх торгів - до 82 доларів за барель, 14-місячного максимуму - на тлі того, як фактичне закриття Ормузької протоки, однієї з найважливіших артерій для світової торгівлі, посилило занепокоєння щодо поставок нафти. Згодом нафта дещо знизилася в ціні з початкових максимумів.

Однак зростання ціни на нафту призвело до зростання акцій нафтових компаній Shell та BP приблизно на 6%. Акції виробника зброї BAE Systems підскочили на 7%, оскільки інвестори інвестували в акції оборонних компаній.

