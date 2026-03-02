Ціни на газ у Європі підскочили на 25% і можуть зрости на 130% через іранську кризу - ЗМІ

Ціни на природний газ у Європі можуть збільшитися більш ніж удвічі, якщо постачання через Ормузьку протоку буде припинено на місяць - на 130%, за даними Goldman Sachs Group Inc., і європейські ціни на газ уже зросли на 25% на тлі загрози іранської кризи світовим поставкам, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Аналітики Goldman Sachs зазначили у записці від 1 березня, що ціни на європейські та азійські бенчмарки практично не враховують премії за ризик, пов'язаний з Іраном. Близько п'ятої частини світового скрапленого природного газу, переважно з Катару, проходить через цю вузьку протоку, і місячна зупинка постачання може призвести до зростання європейських цін та азійського спотового ринку скрапленого природного газу на 130% до 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ).

"Гіпотетична триваліша перерва в транзиті природного газу через Ормузьку протоку, яка триватиме понад два місяці, імовірно, підніме ціни на природний газ у Європі вище 100 євро/МВт·год (35 доларів США/ммБТЕ), що викличе значне скорочення світового попиту на газ", - заявили аналітики.

Однак, на думку Goldman Sachs, вплив на ринок природного газу в США, імовірно, буде обмеженим. Країна є великим нетто-експортером цього наднизькотемпературного палива, а заводи зі скраплення зазвичай працюють на повну потужність, що залишає їм мало можливостей для збільшення постачання.

Ціни на європейський природний газ уже різко зросли після того, як бойові дії на Близькому Сході викликали побоювання щодо серйозних перебоїв у світовому постачання енергоносіїв.

Ф'ючерси на бенчмарки зросли на цілих 25% - найбільше зростання з серпня 2023 року - після того, як рух танкерів через Ормузьку протоку значною мірою зупинився протягом вихідних. Вузький водний шлях є ключовим маршрутом доставки енергоносіїв, на який приходиться близько 20% світового експорту скрапленого природного газу. Ціни на нафту також різко зросли.

Ситуація несе ризик найсерйознішого потрясіння для газових ринків з часів вторгнення росії в Україну чотири роки тому, що перевернуло світову торгівлю енергоносіями. Хоча азійські країни купують більшу частину СПГ, що постачається з Близького Сходу, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні поставки, що призведе до зростання цін у всьому світі, включаючи Європу, пише видання.

Європа, як вказано, особливо вразлива. Її запаси газу надзвичайно низькі, і регіону потрібно імпортувати великі обсяги СПГ цього літа, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

Конфлікт загострився минулими вихідними після атаки США та Ізраїлю на Іран. Тегеран відповів ударами, спрямованими проти кількох країн. Танкери для перевезення СПГ, які мали завантажувати вантажі в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах, тепер, схоже, затримуються або змінюють свої плани. Окрім того, Ізраїль закрив деякі газові родовища, що спонукало великого імпортера, Єгипет, шукати більше партій СПГ.

Іран заявив, що не має наміру закривати Ормузький водний шлях, проте судна почали уникати протоки майже одразу після початку конфлікту в суботу. Катар оголосив про тимчасове призупинення всієї морської навігації.

Ф'ючерси на місячний контракт у Нідерландах, європейський газовий бенчмарк, до 8:04 ранку в Амстердамі торгувалися на 20% дорожче, до 38,44 євро за мегават-годину.

