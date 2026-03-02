Ціни на газ у Європі підскочили на 25% і можуть зрости на 130% через іранську кризу - ЗМІ

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 березня, 20:23 • 21110 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 37671 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 37149 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 43197 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 55335 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 65220 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 70527 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77728 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 80147 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74996 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.6м/с
77%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 24944 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 26592 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 23933 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 25045 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 24761 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 101709 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 107403 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 89771 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 91092 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 91113 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 52508 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 50986 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 47692 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 46573 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 59361 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
F-15 Eagle
The New York Times
Шахед-136

Ціни на газ у Європі підскочили на 25% і можуть зрости на 130% через іранську кризу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Європейські ціни на газ можуть зрости на 130%, якщо постачання через Ормузьку протоку буде припинено на місяць. Це пов'язано з загрозою іранської кризи світовим поставкам, що вже призвело до зростання цін на 25%.

Ціни на газ у Європі підскочили на 25% і можуть зрости на 130% через іранську кризу - ЗМІ

Ціни на природний газ у Європі можуть збільшитися більш ніж удвічі, якщо постачання через Ормузьку протоку буде припинено на місяць - на 130%, за даними Goldman Sachs Group Inc., і європейські ціни на газ уже зросли на 25% на тлі загрози іранської кризи світовим поставкам, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Аналітики Goldman Sachs зазначили у записці від 1 березня, що ціни на європейські та азійські бенчмарки практично не враховують премії за ризик, пов'язаний з Іраном. Близько п'ятої частини світового скрапленого природного газу, переважно з Катару, проходить через цю вузьку протоку, і місячна зупинка постачання може призвести до зростання європейських цін та азійського спотового ринку скрапленого природного газу на 130% до 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ).

"Гіпотетична триваліша перерва в транзиті природного газу через Ормузьку протоку, яка триватиме понад два місяці, імовірно, підніме ціни на природний газ у Європі вище 100 євро/МВт·год (35 доларів США/ммБТЕ), що викличе значне скорочення світового попиту на газ", - заявили аналітики.

Однак, на думку Goldman Sachs, вплив на ринок природного газу в США, імовірно, буде обмеженим. Країна є великим нетто-експортером цього наднизькотемпературного палива, а заводи зі скраплення зазвичай працюють на повну потужність, що залишає їм мало можливостей для збільшення постачання.

Ціни на європейський природний газ уже різко зросли після того, як бойові дії на Близькому Сході викликали побоювання щодо серйозних перебоїв у світовому постачання енергоносіїв.

Ф'ючерси на бенчмарки зросли на цілих 25% - найбільше зростання з серпня 2023 року - після того, як рух танкерів через Ормузьку протоку значною мірою зупинився протягом вихідних. Вузький водний шлях є ключовим маршрутом доставки енергоносіїв, на який приходиться близько 20% світового експорту скрапленого природного газу. Ціни на нафту також різко зросли.

Ситуація несе ризик найсерйознішого потрясіння для газових ринків з часів вторгнення росії в Україну чотири роки тому, що перевернуло світову торгівлю енергоносіями. Хоча азійські країни купують більшу частину СПГ, що постачається з Близького Сходу, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні поставки, що призведе до зростання цін у всьому світі, включаючи Європу, пише видання.

Європа, як вказано, особливо вразлива. Її запаси газу надзвичайно низькі, і регіону потрібно імпортувати великі обсяги СПГ цього літа, щоб поповнити їх перед наступною зимою. 

Конфлікт загострився минулими вихідними після атаки США та Ізраїлю на Іран. Тегеран відповів ударами, спрямованими проти кількох країн. Танкери для перевезення СПГ, які мали завантажувати вантажі в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах, тепер, схоже, затримуються або змінюють свої плани. Окрім того, Ізраїль закрив деякі газові родовища, що спонукало великого імпортера, Єгипет, шукати більше партій СПГ.

Іран заявив, що не має наміру закривати Ормузький водний шлях, проте судна почали уникати протоки майже одразу після початку конфлікту в суботу. Катар оголосив про тимчасове призупинення всієї морської навігації.

Ф'ючерси на місячний контракт у Нідерландах, європейський газовий бенчмарк, до 8:04 ранку в Амстердамі торгувалися на 20% дорожче, до 38,44 євро за мегават-годину.

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters02.03.26, 02:42 • 24017 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Ізраїль
Амстердам
Катар
Європа
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна
Іран