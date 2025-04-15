Франція залучила понад 2 млрд дол у розвиток генеративного ШІ - це найбільше у Європі, але регіон поки відстає від лідерів ринку

Франція лідирує в Європі за обсягом фінансування генеративного ШІ, залучаючи 2,29 мільярда євро, в той час як на Європу і Ізраїль зазвичай припадає лише половина глобального венчурного фінансування в цій конкретній області ШІ.