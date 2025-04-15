30-річного українця підозрюють у скоєнні ножових поранень біля площі Дам в Амстердамі. Його підозрюють у замаху на вбивство з терористичним умислом.
Речник МЗС повідомив, що посольство України співпрацює з правоохоронцями Нідерландів для з'ясування обставин нападу, в якому підозрюється 30-річний українець з Донецької області.
Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, підозрюваного у нападі з ножем на п'ятьох людей. Ним виявився 30-річний українець з Донецької області, мотиви злочину поки невідомі.
В Амстердамі 27 березня стався ножовий напад, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Нападника затримано, мотиви злочину невідомі.
В центрі Амстердама, біля площі Дам, стався напад з ножем. Є поранені, одного нападника затримали, на місці працюють правоохоронці та медики.
Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.
З квітня 2025 року в центрі Амстердама дозволять плавати лише човнам на електриці та водні. Власники човнів з бензиновими двигунами отримають тимчасові винятки до 2030 року.
Boeing 787 Dreamliner здійснив екстрену посадку на Бермудських островах через сильний запах від 100 свиней у вантажному відсіку. Пасажирів розмістили в готелях, а тварин залишили під наглядом ветеринарів.
Британський гурт Jamiroquai оголосив про The Heels of Steel Tour з 14 концертами у Європі. Тур розпочнеться 6 листопада 2025 року в Барселоні та завершиться 12 грудня в Бірмінгемі.
На футбольному матчі Франція-Ізраїль фанати освистали ізраїльський гімн. Гра проходила під посиленою охороною через недавні сутички в Амстердамі, а на стадіоні були присутні Макрон та Барньє.
Рада нацбезпеки Ізраїлю закликала громадян не відвідувати футбольний матч з Францією 14 листопада через загрози. Також рекомендовано уникати інших масових заходів у Європі через можливі напади.
Президент Франції відвідає футбольний матч з Ізраїлем на "Стад де Франс" 14 листопада. Для безпеки буде мобілізовано 5000 правоохоронців через "високий ризик" після антисемітських інцидентів в Амстердамі.
Дік Схооф відмовився від участі в кліматичному саміті через напади на ізраїльських вболівальників в Амстердамі. П'ятеро фанатів "Маккабі" постраждали після матчу з "Аяксом".
Перший рейс з ізраїльськими вболівальниками, які зазнали антисемітських нападів після матчу "Маккабі" з "Аяксом", приземлився в аеропорту Бен-Гуріон. El Al організувала 6 додаткових рейсів для евакуації решти фанатів.
Поліція Амстердама затримала понад 60 осіб через напади на ізраїльських футбольних уболівальників після матчу "Аякс" - "Маккабі". П'ятеро людей госпіталізовано, у місті запроваджено триденну заборону демонстрацій.
В Амстердамі відбулися напади на громадян Ізраїлю після футбольного матчу, нападники використовували палестинські прапори. Нетаньяху направляє літаки для евакуації та вимагає від влади Нідерландів захисту ізраїльтян.
"Шахтар" переміг швейцарський "Янг Бойз" з рахунком 2:1 у матчі Ліги чемпіонів. Голи Зубкова та Судакова принесли першу перемогу українському клубу на груповому етапі єврокубків цього сезону.
У паризькому та амстердамському офісах Netflix проводять обшуки через підозру в податковому шахрайстві. Розслідування у Франції триває з 2022 року, а компанія вже мала подібні проблеми в Італії.
ІТ-коаліція акумулювала 157 млн євро для України з вересня 2023 року. 99 млн вже передано у вигляді обладнання та ПЗ, включаючи 87 млн від Німеччини у ліцензіях SAP.
Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.
Нідерланди доставили перші винищувачі F-16 в Україну та оголосили про план надання передових безпілотників на 400 млн євро.
Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.
Ціни на газ у Європі досягли річного максимуму через повідомлення про захоплення українськими військами пункту транзиту газу в Суджі. Офіційних підтверджень немає, але трейдери побоюються можливих перебоїв у постачанні.
Термін "алергія" у 1906 році ввів австрійській лікар Клеменс фон Пірке. На даний час, понад 200 продуктів харчування визначені як потенційні алергени. Основні серед них: молоко, яйця, риба та різноманітні морепродукти, горіхи тощо.
Перша леді України Олена Зеленська відкрила виставку "Скарби Криму. Повернення" у Києві, де представлена колекція скіфського золота, за повернення якої з Нідерландів Україна боролася з росією майже десять років.
Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 та 7 двигунів до України, перші літаки будуть поставлені найближчим часом.
Франція лідирує в Європі за обсягом фінансування генеративного ШІ, залучаючи 2,29 мільярда євро, в той час як на Європу і Ізраїль зазвичай припадає лише половина глобального венчурного фінансування в цій конкретній області ШІ.
Чоловік загинув після того, як його затягнуло в двигун літака в амстердамському аеропорту Схіпхол, коли він готувався до вильоту.
Амстердам заборонив будівництво нових готелів для боротьби з надмірним туризмом, дозволяючи будувати нові готелі лише тоді, коли вже існуючий закривається, не збільшуючи при цьому загальну кількість місць у місті.
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України. Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.