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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24578 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151347 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136206 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132555 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133077 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195555 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77408 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164510 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини по темi

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

30-річного українця підозрюють у скоєнні ножових поранень біля площі Дам в Амстердамі. Його підозрюють у замаху на вбивство з терористичним умислом.

Кримінал та НП • 1 квітня, 17:04 • 27975 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Речник МЗС повідомив, що посольство України співпрацює з правоохоронцями Нідерландів для з'ясування обставин нападу, в якому підозрюється 30-річний українець з Донецької області.

Кримінал та НП • 29 березня, 16:38 • 349816 перегляди

Особу нападника з ножем в Амстердамі встановлено: повідомляється, що йдеться про українця

Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, підозрюваного у нападі з ножем на п'ятьох людей. Ним виявився 30-річний українець з Донецької області, мотиви злочину поки невідомі.

Кримінал та НП • 29 березня, 11:51 • 31824 перегляди

Ножовий напад в Амстердамі: у поліції повідомили про п’ятьох постраждалих

В Амстердамі 27 березня стався ножовий напад, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Нападника затримано, мотиви злочину невідомі.

Новини Світу • 27 березня, 18:33 • 24025 перегляди

В Амстердамі біля площі Дам сталась різанина: є поранені, нападника затримано

В центрі Амстердама, біля площі Дам, стався напад з ножем. Є поранені, одного нападника затримали, на місці працюють правоохоронці та медики.

Новини Світу • 27 березня, 15:59 • 21016 перегляди

У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку через переповнені притулки

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

Суспільство • 19 березня, 14:19 • 42750 перегляди

Амстердам забороняє човни з двигунами внутрішнього згоряння на каналах

З квітня 2025 року в центрі Амстердама дозволять плавати лише човнам на електриці та водні. Власники човнів з бензиновими двигунами отримають тимчасові винятки до 2030 року.

Новини Світу • 9 березня, 14:07 • 23840 перегляди

Літак з 259 пасажирами здійснив екстрену посадку через "особливий" запах свиней на борту

Boeing 787 Dreamliner здійснив екстрену посадку на Бермудських островах через сильний запах від 100 свиней у вантажному відсіку. Пасажирів розмістили в готелях, а тварин залишили під наглядом ветеринарів.

Новини Світу • 16 грудня, 15:01 • 102658 перегляди

Jamiroquai повертається: легендарний гурт анонсував європейський тур у 2025 році

Британський гурт Jamiroquai оголосив про The Heels of Steel Tour з 14 концертами у Європі. Тур розпочнеться 6 листопада 2025 року в Барселоні та завершиться 12 грудня в Бірмінгемі.

УНН Lite • 18 листопада, 17:39 • 101098 перегляди

На матчі Ліги націй у Парижі фанати освистали гімн Ізраїлю, сталося кілька сутичок

На футбольному матчі Франція-Ізраїль фанати освистали ізраїльський гімн. Гра проходила під посиленою охороною через недавні сутички в Амстердамі, а на стадіоні були присутні Макрон та Барньє.

Спорт • 15 листопада, 06:57 • 17929 перегляди

Ізраїль закликав громадян уникнути відвідування матчу збірної у Парижі, та інших заходів у Європі

Рада нацбезпеки Ізраїлю закликала громадян не відвідувати футбольний матч з Францією 14 листопада через загрози. Також рекомендовано уникати інших масових заходів у Європі через можливі напади.

Суспільство • 11 листопада, 02:46 • 41293 перегляди

Макрон відвідає футбольний матч "високого ризику" між Францією та Ізраїлем

Президент Франції відвідає футбольний матч з Ізраїлем на "Стад де Франс" 14 листопада. Для безпеки буде мобілізовано 5000 правоохоронців через "високий ризик" після антисемітських інцидентів в Амстердамі.

Новини Світу • 11 листопада, 00:27 • 22305 перегляди

Прем'єр Нідерландів не поїде на кліматичний саміт через напад на ізраїльських вболівальників

Дік Схооф відмовився від участі в кліматичному саміті через напади на ізраїльських вболівальників в Амстердамі. П'ятеро фанатів "Маккабі" постраждали після матчу з "Аяксом".

Новини Світу • 9 листопада, 22:50 • 23446 перегляди

Ізраїльські фанати "Маккабі" повернулися з Амстердама після нападів

Перший рейс з ізраїльськими вболівальниками, які зазнали антисемітських нападів після матчу "Маккабі" з "Аяксом", приземлився в аеропорту Бен-Гуріон. El Al організувала 6 додаткових рейсів для евакуації решти фанатів.

Новини Світу • 9 листопада, 02:50 • 22199 перегляди

Масові затримання в Амстердамі після нападів на ізраїльських футбольних фанатів

Поліція Амстердама затримала понад 60 осіб через напади на ізраїльських футбольних уболівальників після матчу "Аякс" - "Маккабі". П'ятеро людей госпіталізовано, у місті запроваджено триденну заборону демонстрацій.

Новини Світу • 8 листопада, 20:35 • 24179 перегляди

Масові напади на ізраїльтян в Амстердамі: Ізраїль закликає Нідерланди захистити громадян

В Амстердамі відбулися напади на громадян Ізраїлю після футбольного матчу, нападники використовували палестинські прапори. Нетаньяху направляє літаки для евакуації та вимагає від влади Нідерландів захисту ізраїльтян.

Спорт • 8 листопада, 03:25 • 19572 перегляди

"Шахтар" здобув перемогу над "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів

"Шахтар" переміг швейцарський "Янг Бойз" з рахунком 2:1 у матчі Ліги чемпіонів. Голи Зубкова та Судакова принесли першу перемогу українському клубу на груповому етапі єврокубків цього сезону.

Спорт • 6 листопада, 20:41 • 22905 перегляди

Офіси Netflix в Парижі і Амстердамі обшукують через справи про податкове шахрайство - ЗМІ

У паризькому та амстердамському офісах Netflix проводять обшуки через підозру в податковому шахрайстві. Розслідування у Франції триває з 2022 року, а компанія вже мала подібні проблеми в Італії.

Новини Світу • 5 листопада, 16:31 • 21583 перегляди

ІТ-коаліція зібрала 157 млн євро на підтримку України

ІТ-коаліція акумулювала 157 млн євро для України з вересня 2023 року. 99 млн вже передано у вигляді обладнання та ПЗ, включаючи 87 млн від Німеччини у ліцензіях SAP.

Політика • 16 жовтня, 08:30 • 12905 перегляди

Прага забороняє нічні паб-тури для груп туристів

Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.

Новини Світу • 16 жовтня, 07:29 • 12089 перегляди

Нідерланди передали перші свої F-16 Україні та анонсували ініціативу щодо дронів

Нідерланди доставили перші винищувачі F-16 в Україну та оголосили про план надання передових безпілотників на 400 млн євро.

Війна • 6 жовтня, 18:43 • 75514 перегляди

Швеція підозрює, що за атаками на ізраїльські посольства може стояти Іран

Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.

Новини Світу • 4 жовтня, 06:31 • 15404 перегляди

Bloomberg: ціни на газ у Європі зросли через чутки про захоплення Суджі

Ціни на газ у Європі досягли річного максимуму через повідомлення про захоплення українськими військами пункту транзиту газу в Суджі. Офіційних підтверджень немає, але трейдери побоюються можливих перебоїв у постачанні.

Війна • 7 серпня, 23:35 • 67117 перегляди

8 липня: Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, Міжнародний день викриття

Термін "алергія" у 1906 році ввів австрійській лікар Клеменс фон Пірке. На даний час, понад 200 продуктів харчування визначені як потенційні алергени. Основні серед них: молоко, яйця, риба та різноманітні морепродукти, горіхи тощо.

УНН Lite • 8 липня, 03:03 • 180563 перегляди

Перша леді відкрила виставку "Скарби Криму. Повернення", де представлено скіфське золото

Перша леді України Олена Зеленська відкрила виставку "Скарби Криму. Повернення" у Києві, де представлена колекція скіфського золота, за повернення якої з Нідерландів Україна боролася з росією майже десять років.

Політика • 4 липня, 14:11 • 27127 перегляди

Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну

Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 та 7 двигунів до України, перші літаки будуть поставлені найближчим часом.

Війна • 1 липня, 23:49 • 23291 перегляди

Франція залучила понад 2 млрд дол у розвиток генеративного ШІ - це найбільше у Європі, але регіон поки відстає від лідерів ринку

Франція лідирує в Європі за обсягом фінансування генеративного ШІ, залучаючи 2,29 мільярда євро, в той час як на Європу і Ізраїль зазвичай припадає лише половина глобального венчурного фінансування в цій конкретній області ШІ.

Економіка • 20 червня, 16:31 • 26082 перегляди

Людина загинула, потрапивши в двигун літака в аеропорту Амстердама

Чоловік загинув після того, як його затягнуло в двигун літака в амстердамському аеропорту Схіпхол, коли він готувався до вильоту.

Новини Світу • 30 травня, 05:29 • 31361 перегляди

В Амстердамі заборонили будувати нові готелі, щоб обмежити надмірний туризм

Амстердам заборонив будівництво нових готелів для боротьби з надмірним туризмом, дозволяючи будувати нові готелі лише тоді, коли вже існуючий закривається, не збільшуючи при цьому загальну кількість місць у місті.

Новини Світу • 22 квітня, 12:28 • 23554 перегляди

Нідерланди виділили понад 4 мільярди євро на допомогу Україні до 2026 року

Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України. Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.

Війна • 15 квітня, 11:19 • 24125 перегляди