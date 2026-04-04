Нічний вибух стався біля ізраїльського центру в Нідерландах

Київ • УНН

 • 5760 перегляди

Поліція розслідує вибух у Нейкерку біля центру організації Християни за Ізраїль. Постраждалих немає, напад пов'язують із хвилею антисемітизму в країні.

Нідерландська поліція розслідує нічний вибух, який, за словами проізраїльської організації, був спрямований проти її центру в Нідерландах, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Поліція заявила, що вибух, який стався в Нейкерку поблизу Амстердама, завдав лише незначної шкоди. Ніхто не постраждав і жодних арештів не було проведено, повідомила поліція у X. Група "Християни за Ізраїль" заявила, що вибух був спрямований проти її ізраїльського центру в Нейкерку.

"Цей напад є частиною тривожної тенденції попередніх нападів на єврейські та проізраїльські цілі в Нідерландах та Бельгії", – повідомила група на своєму вебсайті.

Незрозуміло, чи пов’язаний нічний напад з війною в Ірані, але Міністерство закордонних справ Ізраїлю минулого місяця заявило, що в Нідерландах "вирує епідемія антисемітизму" після вибуху в єврейській школі в Амстердамі на тлі ескалації регіонального насильства на Близькому Сході.

За даними влади Амстердама, тоді було посилено заходи безпеки в столиці після аналогічних інцидентів у нідерландському місті Роттердам та Льєжі в сусідній Бельгії.

Вибух стався біля єврейської школи в Амстердамі після нападу на синагогу в Роттердамі14.03.26, 13:40 • 5346 переглядiв

