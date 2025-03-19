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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 644 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3968 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29125 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159888 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138276 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141336 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135976 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135895 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196669 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку через переповнені притулки

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

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Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу

5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною", "Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".

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У Нідерландах затримали росіянина за підозрою у шпигунстві та крадіжці технологій

Російського інженера підозрюють у крадіжці технічної документації для виробництва мікросхем у компаніях ASML та Mapper Lithography. Йому заборонили в'їзд до Нідерландів на 20 років через загрозу нацбезпеці.

Новини Світу • 9 грудня, 03:09 • 19164 перегляди

Цьогоріч Україна активно нарощує експорт зерна - Reuters

Україна збільшила експорт продовольства до 4,2 млн тонн у липні, вдвічі більше ніж торік. Зростання відбувається попри падіння виробництва через війну, але збереження тенденції не гарантоване.

Економіка • 12 серпня, 11:15 • 37016 перегляди

У Нідерландах вилучили рекордну партію метамфетаміну вартістю 22 млн євро

Митники в порту Роттердама виявили 3,2 тонни метамфетаміну, прихованого в мішках з піском. Це найбільша партія наркотику, вилучена в історії Нідерландів, її вартість оцінюється в 22,4 млн євро.

Кримінал та НП • 26 липня, 23:24 • 25296 перегляди

Європол занепокоєний збільшенням обсягів кокаїну, що постачається в Європу

Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та Роттердама.

Новини Світу • 3 липня, 08:28 • 17521 перегляди

НАТО розробляє альтернативні маршрути для доставки американських військ на східний фланг у випадку війни з росією - генерал

НАТО розробляє кілька "сухопутних коридорів" для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої європейської наземної війни з росією.

Новини Світу • 4 червня, 12:55 • 28831 перегляди

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.

Новини Світу • 6 травня, 15:01 • 34626 перегляди