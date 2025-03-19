Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.
5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною",
"Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".
Російського інженера підозрюють у крадіжці технічної документації для виробництва мікросхем у компаніях ASML та Mapper Lithography. Йому заборонили в'їзд до Нідерландів на 20 років через загрозу нацбезпеці.
Україна збільшила експорт продовольства до 4,2 млн тонн у липні, вдвічі більше ніж торік. Зростання відбувається попри падіння
виробництва через війну, але збереження тенденції не гарантоване.
Митники в порту Роттердама виявили 3,2 тонни метамфетаміну, прихованого в мішках з піском. Це найбільша партія наркотику, вилучена в історії Нідерландів, її вартість оцінюється в 22,4 млн євро.
Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та
Роттердама.
НАТО розробляє кілька "сухопутних коридорів" для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої
європейської наземної війни з росією.
За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для
наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.