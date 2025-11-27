$42.300.10
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 5380 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 6356 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8754 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12566 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23722 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16002 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36596 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36855 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72987 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Швед отримав вирок за планування теракту з хімікатами на Євробаченні

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Суд Люксембургу засудив 23-річного шведа до восьми років ув'язнення за планування теракту на Євробаченні-2020 у Роттердамі. Його заарештували у 2020 році після виявлення майстерні з виготовлення бомб та планів нападу, що включали отруєння ціанідом та хлором.

Швед отримав вирок за планування теракту з хімікатами на Євробаченні

Суд Люксембургу у четвер ув'язнив 23-річного шведа за планування терористичного нападу на пісенному конкурсі Євробачення-2020 у Роттердамі, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Його засудили до восьми років позбавлення волі з шістьма роками умовного терміну. ​​Це рішення завершує багаторічне розслідування, яке виявило складну операцію з виготовлення бомби та зв'язки з міжнародними екстремістськими мережами.

Підсудного, на ім'я Александр Х., визнали винним в участі в терористичній організації, а також у численних порушеннях європейських законів про вогнепальну зброю та вибухові речовини, повідомляє місцева газета Luxemburger Wort.

Помічник прокурора Девід Ленц у липні вимагав 12-річного терміну ув'язнення, стверджуючи, що лише дії поліції та розвідувальних служб Люксембургу допомогли запобігти масовим жертвам.

Чоловіка було заарештовано в лютому 2020 року після того, як люксембурзька влада виявила професійно обладнану майстерню з виготовлення бомб у підвалі будинку його батька в Штрассені, в центрі Люксембургу.

Слідчі знайшли TATP, нітрогліцерин, готову саморобну бомбу та посилку з бомбою, адресовану шведській кінокомпанії. Французький експерт з вибухівки заявив суду, що ніколи не бачив більш просунутої схеми у справі про тероризм.

За даними суду, підсудний, якому тоді було 18 років, місяцями готував напади у Швеції та Нідерландах, включаючи запланований напад з масовими жертвами на пісенний конкурс Євробачення 2020 року, який пізніше був скасований через пандемію Covid-19.

Слідчі виявили документ Google під назвою "Веселий час для Євробачення 2020 - За краще та менш надмірно сприйнятливе майбутнє", написаний у співавторстві з ймовірним нідерландським співучасником, у якому викладено плани отруєння учасників ціанідом або рицином, вивільнення газоподібного хлору або розсіювання хімікатів через вентиляційні системи чи спеціально виготовлені ракети, повідомив у липні національний телеканал RTL. Пізніше поліція підтвердила вилучення матеріалів для виробництва хлору та прототипів ракет.

Пара також вивчала способи проникнення в служби безпеки, блокування аварійних виходів та проведення вторинних атак, включаючи запланований удар по нафтосховищу в Накці у Швеції, для якого обвинувачений вже створив карту слабких місць в огорожі по периметру об'єкта.

Нідерландська поліція допитала, але не заарештувала ймовірного співучасника. Прокуратура в Роттердамі заявила, що чоловік насправді не мав наміру здійснювати напад, повідомило у четвер нідерландське видання Het Parool.

За словами влади, "на плани чоловіка вплинула його участь в екстремістських мережах, таких як The Base, неонацистського воєнізованого угруповання", повідомило у серпні шведське видання SVT.

Умовна частина тюремного ув'язнення чоловіка залежить від завершення ним п'ятирічної програми дерадикалізації та подання звітів про хід виконання прокурорам кожні шість місяців. Невиконання цього зобов'язання призведе до поновлення повного терміну ув'язнення.

Чоловік та прокурор тепер мають 40 днів на подачу апеляції.

У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері04.10.25, 19:30 • 8950 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Обшук
Роттердам
Люксембург
Швеція
Нідерланди