У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері

Після смертельного нападу біля синагоги Манчестера на єврейське свято Йом-Кіпур затримали шістьох осіб за підозрами у причетності, підготовці чи підбурюванні до актів тероризму. Про це повідомляє SkyNews, пише УНН.

Деталі

Чотирьох із шести затриманих, 30 і 32-річні чоловіків та жінок віком 46 і 61 рік, залишать під вартою на наступні 5 днів.

Ще двоє затриманих, 18-річна дівчина і 43-річний чоловік, на даний час також залишаються під вартою для збору показів. Іншої інформації про затриманих і їхній зв'язок з нападником не повідомляють.

У поліції зазначили, що продовжують "встановлювати повну картину того, що відбулося".

Нагадаємо

2 жовтня У Манчестері сталася різанина у синагозі, кілька людей отримали ножові поранення. Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом", але додав, що безпосередня небезпека минула.

Повідомлялося, що двоє людей загинули внаслідок нападу, підозрюваний також, ймовірно, загинув, а прем'єр-міністр країни Кір Стармер був вимушений достроково повернутися до Великої Британії з саміту у Копенгагені.

