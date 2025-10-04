$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері

Київ • УНН

 • 196 перегляди

У Великій Британії заарештували шістьох осіб за підозрою у причетності до теракту біля синагоги в Манчестері під час свята Йом-Кіпур. Четверо з них залишаться під вартою на 5 днів, а ще двоє перебувають під вартою для збору показів.

У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері

Після смертельного нападу біля синагоги Манчестера на єврейське свято Йом-Кіпур затримали шістьох осіб за підозрами у причетності, підготовці чи підбурюванні до актів тероризму. Про це повідомляє SkyNews, пише УНН.

Деталі

Чотирьох із шести затриманих, 30 і 32-річні чоловіків та жінок віком 46 і 61 рік, залишать під вартою на наступні 5 днів. 

Ще двоє затриманих, 18-річна дівчина і 43-річний чоловік, на даний час також залишаються під вартою для збору показів. Іншої інформації про затриманих і їхній зв'язок з нападником не повідомляють.

У поліції зазначили, що продовжують "встановлювати повну картину того, що відбулося". 

Нагадаємо

2 жовтня У Манчестері сталася різанина у синагозі, кілька людей отримали ножові поранення. Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом", але додав, що безпосередня небезпека минула.

Повідомлялося, що двоє людей загинули внаслідок нападу, підозрюваний також, ймовірно, загинув, а прем'єр-міністр країни Кір Стармер був вимушений достроково повернутися до Великої Британії з саміту у Копенгагені.

Напад на синагогу в Манчестері: зловмисник має сирійське коріння03.10.25, 09:54 • 2712 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Велика Британія