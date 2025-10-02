Напад з ножем на синагогу в Манчестері: двоє загиблих, прем'єр-міністр перериває візит
Київ • УНН
Двоє людей загинули внаслідок нападу з ножем на синагогу в Манчестері у Великій Британії, підозрюваний також, ймовірно, загинув, а прем'єр-міністр країни Кір Стармер достроково повертається додому з саміту у Копенгагені, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Двоє людей загинули внаслідок атаки із застосуванням автомобіля та завданням ножових поранень, повідомили у поліції.
Третя людина, ймовірно підозрюваний, імовірно, загинув після того, як його застрелила поліція. Один із очевидців повідомив ВВС, що поліція зробила підозрюваному "пару попереджень - він не послухав, і вони відкрили вогонь".
Ще троє людей перебувають у тяжкому стані.
Поліцію викликали до синагоги Heaton Park Synagogue о 09:31 за місцевим часом, коли хтось побачив, як автомобіль їде на людей, і один чоловік отримав ножове поранення. Поліція повідомляє, що в синагозі молилася "велика кількість людей" - сьогодні Йом-Кіпур, найсвятіший день у єврейському календарі
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер достроково завершив поїздку до Данії і повідомив, що до синагог по всій країні буде направлено додаткові поліцейські сили.
