Напад з ножем на синагогу в Манчестері: двоє загиблих, прем'єр-міністр перериває візит

09:13
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 18993 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21525 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20869 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34600 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 18832 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20762 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37606 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
1 жовтня, 15:19 • 55073 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
1 жовтня, 14:16 • 30514 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Двоє людей загинули внаслідок нападу з ножем на синагогу в Манчестері, підозрюваний також, ймовірно, загинув. Прем'єр-міністр Кір Стармер повертається додому з саміту в Копенгагені.

Двоє людей загинули внаслідок нападу з ножем на синагогу в Манчестері у Великій Британії, підозрюваний також, ймовірно, загинув, а прем'єр-міністр країни Кір Стармер достроково повертається додому з саміту у Копенгагені, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Двоє людей загинули внаслідок атаки із застосуванням автомобіля та завданням ножових поранень, повідомили у поліції.

Третя людина, ймовірно підозрюваний, імовірно, загинув після того, як його застрелила поліція. Один із очевидців повідомив ВВС, що поліція зробила підозрюваному "пару попереджень - він не послухав, і вони відкрили вогонь".

Ще троє людей перебувають у тяжкому стані.

Поліцію викликали до синагоги Heaton Park Synagogue о 09:31 за місцевим часом, коли хтось побачив, як автомобіль їде на людей, і один чоловік отримав ножове поранення. Поліція повідомляє, що в синагозі молилася "велика кількість людей" - сьогодні Йом-Кіпур, найсвятіший день у єврейському календарі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер достроково завершив поїздку до Данії і повідомив, що до синагог по всій країні буде направлено додаткові поліцейські сили.

Різанина сталася у синагозі у Манчестері: повідомляють про кілька людей з ножовими пораненнями
02.10.25, 12:36

Юлія Шрамко

Новини Світу
Кір Стармер
Копенгаген
Велика Британія