Нападение с ножом на синагогу в Манчестере: двое погибших, премьер-министр прерывает визит
Киев • УНН
Два человека погибли в результате нападения с ножом на синагогу в Манчестере, подозреваемый также, вероятно, погиб. Премьер-министр Кир Стармер возвращается домой с саммита в Копенгагене.
Два человека погибли в результате нападения с ножом на синагогу в Манчестере в Великобритании, подозреваемый также, вероятно, погиб, а премьер-министр страны Кир Стармер досрочно возвращается домой с саммита в Копенгагене, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Два человека погибли в результате атаки с применением автомобиля и нанесением ножевых ранений, сообщили в полиции.
Третий человек, предположительно подозреваемый, вероятно, погиб после того, как его застрелила полиция. Один из очевидцев сообщил ВВС, что полиция сделала подозреваемому "пару предупреждений - он не послушал, и они открыли огонь".
Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.
Полицию вызвали в синагогу Heaton Park Synagogue в 09:31 по местному времени, когда кто-то увидел, как автомобиль едет на людей, и один мужчина получил ножевое ранение. Полиция сообщает, что в синагоге молилось "большое количество людей" - сегодня Йом-Кипур, самый святой день в еврейском календаре.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно завершил поездку в Данию и сообщил, что в синагоги по всей стране будут направлены дополнительные полицейские силы.
Резня произошла в синагоге в Манчестере: сообщают о нескольких людях с ножевыми ранениями02.10.25, 12:36 • 1512 просмотров