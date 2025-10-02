Нападение с ножом на синагогу в Манчестере: двое погибших, премьер-министр прерывает визит

$41.220.08
09:13 • 8790 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 17444 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 20291 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 19691 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 32739 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 18393 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 20430 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 37480 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 54126 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30478 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 20289 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру2 октября, 03:06 • 20213 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 17911 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 19344 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО08:49 • 4964 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 2676 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 19702 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 32739 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
1 октября, 15:19 • 54127 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 45738 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 47658 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 56205 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 38725 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 41428 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 50985 просмотра
Нападение с ножом на синагогу в Манчестере: двое погибших, премьер-министр прерывает визит

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Два человека погибли в результате нападения с ножом на синагогу в Манчестере, подозреваемый также, вероятно, погиб. Премьер-министр Кир Стармер возвращается домой с саммита в Копенгагене.

Нападение с ножом на синагогу в Манчестере: двое погибших, премьер-министр прерывает визит

Два человека погибли в результате нападения с ножом на синагогу в Манчестере в Великобритании, подозреваемый также, вероятно, погиб, а премьер-министр страны Кир Стармер досрочно возвращается домой с саммита в Копенгагене, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Два человека погибли в результате атаки с применением автомобиля и нанесением ножевых ранений, сообщили в полиции.

Третий человек, предположительно подозреваемый, вероятно, погиб после того, как его застрелила полиция. Один из очевидцев сообщил ВВС, что полиция сделала подозреваемому "пару предупреждений - он не послушал, и они открыли огонь".

Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Полицию вызвали в синагогу Heaton Park Synagogue в 09:31 по местному времени, когда кто-то увидел, как автомобиль едет на людей, и один мужчина получил ножевое ранение. Полиция сообщает, что в синагоге молилось "большое количество людей" - сегодня Йом-Кипур, самый святой день в еврейском календаре.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно завершил поездку в Данию и сообщил, что в синагоги по всей стране будут направлены дополнительные полицейские силы.

Резня произошла в синагоге в Манчестере: сообщают о нескольких людях с ножевыми ранениями02.10.25, 12:36 • 1512 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Кир Стармер
Копенгаген
Великобритания